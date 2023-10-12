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الخميس 12 تشرين الأول 2023
4:39 م
أمين عام الناتو: الوضع في الشرق الأوسط غير مطمئن
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الوضع في الشرق الأوسط غير مطمئن، وذلك في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف ستولتنبرغ أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس معتبرا أن حماية المدنيين أمر مطلوب.
وأشار أمين عام الناتو إلى أن هناك قلق مما وصفه باحتمال "انتهاز جهات مثل حزب الله أو إيران الوضع".
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