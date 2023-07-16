أنباء: بوتين يحضر لهجوم على بولندا بمقاتلي "فاغنر" انطلاقا من بيلاروسيا

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عواصم - تستعد بولندا بضخ قوات ومعدات على حدودها مع روسيا بعد أنباء عن تحضيرات روسية لشن هجوم عليها عبر قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وسط تأكيدات بولندية أوكرانية عن وصول مقاتلين من تلك المجموعة إلى بيلاروسيا.ورجح النائب الروسي أندريه كارتابولوف وجود تحضيرات روسية، معربا عن اعتقاده أن الرئيس فلاديمير بوتين طرد مجموعة فاغنر إلى بيلاروسيا للتحضير لهجوم على بولندا".وقال النائب، والذي سبق أن شغل منصب نائب وزير الدفاع الروسي قبل أن يصبح نائبا في البرلمان (الدوما)، أنه "من الواضح أن شركة فاغنر العسكرية الخاصة ذهبت إلى بيلاروسيا لتدريب القوات المسلحة البيلاروسية، لكن ليس لهذا فقط، فهناك ممر سوالكي، ونحن بحاجة إلى هذا الممر".والممر المشار إليه عبارة عن قطاع من أرض ذات كثافة سكانية منخفضة ويمتد على طول الحدود الشمالية الشرقية لبولندا، وهو قطاع صغير ولكنه مهم من الناحية الإستراتيجية من الأراضي البولندية بين روسيا وجيب كالينينغراد الذي لطالما كان نقطة شائكة بالنسبة لروسيا.والمنطقة مهمة بشكل خاص لأنها توفر الاتصال البري الوحيد بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" ودول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، مما يعني أن السيطرة الروسية على هذه الأرض ستقطع بولندا عن بقية أوروبا.وتثير الأهمية الجيوسياسية للممر مخاوف بشأن تعرضه لهجوم روسي، الأمر الذي قد يجذب أيضا رد الناتو بسبب المادة الخامسة من الحلف، والتي تنص على أن أي هجوم على دولة من دول الناتو سيعامل على أنه هجوم ضد جميع أعضاء التحالف.وتأتي تصريحات كارتابولوف بعد أن نقلت بولندا قواتها الأسبوع الماضي إلى حدودها الشرقية بسبب مخاوف من فاغنر، وغرد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك قبل أسبوع قائلا "بدأ أكثر من ألف جندي وما يقارب 200 وحدة من المعدات من اللواءين الميكانيكيين الـ12 والـ17 في الانتقال إلى شرق البلاد كجزء من عملية "أمن بودلاسي"، وهذا دليل على استعدادنا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار قرب حدود بلادنا".إلى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحتفظ بحق الرد بالمثل إذا استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية ضدها.وكانت أوكرانيا تعهدت للولايات المتحدة عند تسلمها تلك الذخائر بأنها لن تستخدمها إلا لدعم هجومها المضاد لاستعادة مناطق تسيطر عليها موسكو، وأنها لن تستخدم ضد المدنيين.وقال بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي نشرت مقتطفات منها أمس إن "روسيا ليست بحاجة حتى الآن لاستخدام الذخائر العنقودية، لكن إن تعرضت لهجمات بها فسيكون لها الحق في استخدامها للرد".وبين أن نقص الذخائر لدى أميركا هو سبب إمدادها لكييف بالقنابل العنقودية.بدوره، قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركية: "حصلنا عليها للتو ولم نستخدمها بعد، لكنها قادرة على تغيير (ساحة المعركة) جذرياً".يذكر أن القنابل العنقودية محظورة في كثير من الدول لا سيما في أوروبا الموقعة على اتفاقية أوسلو لعام 2008 والتي لا تعد روسيا أو الولايات المتحدة أو أوكرانيا طرفاً فيها.إلى ذلك أعلنت روسيا أنها صدت أمس هجوما بالمسيّرات على شبه جزيرة القرم، وبينما تتواصل المعارك في شرق وجنوب أوكرانيا دون تحقيق أحد الطرفين تقدما حاسما أفاد تقرير بأن كييف خسرت خُمُس أسلحتها خلال أسبوعين من هجومها المضاد.وأعلن حاكم القرم الموالي لروسيا ميخائيل رزفوزاييف أن الدفاعات الجوية الروسية وأسطول البحر الأسود أسقطا صباح أمس 6 مسيّرات جوية، بالإضافة إلى تدمير قاربين مسيّرين في مياه شبه الجزيرة.ولاحقا أعلنت سلطات القرم الموالية لروسيا أن حركة السفن في ميناء سيفاستوبول بدأت تعود لطبيعتها بعد صد الهجوم بالطائرات المسيرة.إلى ذلك قال مسؤولون أوكرانيون أن أوكرانيا خسرت خُمُس أسلحتها في الأسبوعين الأولين من هجومها المضاد.وكان القائد العام للجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني هدد لأول مرة بضرب العمق الروسي بأسلحة أوكرانية الصنع وليس بأخرى غربية.وذكر زالوجني في حديث صحفي أنه من الممكن قتال القوات الروسية على أراضيها باستخدام الأسلحة الأوكرانية بقدر ما هو ضروري، وفق تعبيره.على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أول من أمس استدعاء 147 ألف مجند للخدمة العسكرية في الجيش بعد اكتمال عمليات التجنيد في الربيع الماضي.وقالت الوزارة إن أغلب المجندين مسجلون في تشكيلات التدريب والوحدات العسكرية لإتقان التعامل مع المعدات العسكرية الحديثة.وأوضحت أن أغلب المجندين سيحصلون على تخصص في ما يسمى التسجيل العسكري في غضون 5 أشهر.يشار إلى أن مرسوم التجنيد العسكري الإلزامي صدر نهاية آذار (مارس) الماضي، أما إرسال المجندين فقد بدأ في 20 نيسان (أبريل) وقد اكتمل أول من أمس السبت.-(وكالات)