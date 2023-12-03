الأحد 03 كانون الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الأحد 03 كانون الأول 2023
1:24 م
أنباء عن إحباط هجوم يستهدف "إسرائيل" بالبحر الأحمر
زوارق حربية إسرائيلية في البحر الأحمر - (أرشيفية)
نقلت صحفية يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني أنه تم "إحباط محاولة هجوم في البحر الأحمر". (الجزيرة نت)
اضافة اعلان
هجوم
البحر الاحمر
Copy
اقرأ أيضا
إسرائيل مستمرة بمشروع إبادتها وتصرح: لن نتفاوض
منذ 40 دقيقة
القسام تدك قوة صهيونية خاصة وتجهز على عدد منهم
منذ1 ساعة
مسؤول أميركي: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة
منذ12 ساعة
شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وأحياء غزة
منذ13 ساعة
"القسام" تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ضخمة
منذ14 ساعة
مجازر متتالية.. الاحتلال يعود لغزة متعطشا لدماء الفلسطينيين
منذ16 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية في غزة.. من هو العالم سفيان تايه؟
عربي
|
منذ 5 دقيقة
إعلام إسرائيلي يقر: تمّ التعرف على 860 قتيلاً وهم ليسوا من الجنود
صحافة عبرية
|
منذ 10 دقيقة
لُقبت بـ”مصاص الدماء”.. عن قذائف “تاندوم” التي تستخدمها المقاومة لصد الاحتلال
عربي
|
منذ 15 دقيقة
نتنياهو: إذا هاجم "حزب الله" إسرائيل فسوف يدمر لبنان بأكمله (فيديو)
دولي
|
منذ 29 دقيقة
إسرائيل مستمرة بمشروع إبادتها وتصرح: لن نتفاوض
العرب والعالم
|
منذ 40 دقيقة
الملك يعود إلى أرض الوطن
أخبار محلية
|
منذ 57 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
الأردن يعبر التوقيت الأكثر حرجا
ماهر أبو طير
|
اليوم
منطلقات موازنة 2024
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
عالطبيعة.. تأشيرة سياحية للعقبة
نضال المجالي
|
اليوم
ترجمات
أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما
ترجمات
|
29 تشرين الثاني 2023
المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل
ترجمات
|
29 تشرين الثاني 2023
القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)
ترجمات
|
21 تشرين الثاني 2023
عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟
ترجمات
|
20 تشرين الثاني 2023
الهولُ.. الهول!
ترجمات
|
19 تشرين الثاني 2023
مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة
ترجمات
|
17 تشرين الثاني 2023