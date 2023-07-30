الإثنين 31 تموز 2023
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أنباء عن خطط إسرائيلية لمواجهة محتملة على حدود لبنان.. ونصرالله يحذر

نتنياهو
نتنياهو
عواصم - على وقع أنباء ذكرتها وسائل إعلام اسرائيلية من إن وزير الدفاع يوآف غالانت أقر خططا عملياتية تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية على الحدود مع لبنان تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، التهديد والوعيد.اضافة اعلان
ففيما حذر نصرالله إسرائيل من ارتكاب أي حماقة، وأنه جاهز للتصدي لها قال نتنياهو إنه لا يتأثر بتهديداته، ودعاه ألا يختبر إسرائيل.
وخلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس قال نتنياهو "بخصوص تهديدات من قبل حسن نصر الله، فإننا لا نتأثر بها"، مضيفا في (إشارة الى انقسام المجتمع الإسرائيلي بشأن التعديلات القضائية) أنه في "يوم الاختبار سيجدنا موحدين جنبا إلى جنب، ونصر الله يدرك أن من الأفضل له وللبنان عدم وضعنا أمام هذا الاختبار".
وجاء اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية لبحث الوضع على الحدود مع لبنان على خلفية الخيمتين اللتين نصبهما حزب الله في مزارع شبعا المحتلة.
وذكر موقع "والا" العبري أنه علم عبر مصادر خاصة أن الخطط التي صادق عليها غالانت تتضمن مسارات عدة ومن بينها احتمال تطور الأمر إلى مواجهة واسعة مفتوحة.
وقد عزز الجيش الإسرائيلي قواته عند الحدود مع لبنان تحسبا لأي مواجهة محتملة مع حزب الله، وفقا لما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية.
في المقابل، قال نصر الله، أن المقاومة جاهزة ولن تتهاون أو تتخلى عن مسؤولياتها، مضيفا في كلمته بمناسبة عاشوراء إن "لبنان هو المعتدى عليه وإسرائيل ما تزال تحتل جزءا من أرضنا، وهي أعادت احتلال جزء من بلدة الغجر".
ومن القضايا التي أججت الصراع بين حزب الله واسرائيل إقدام الاخيرة على اجراء مناورات في العاشر من الشهر الحالي شملت سهل الحولة والجولان والحدود مع لبنان، وسبقها كذلك مناورات أخرى أواخر أيار(مايو) الماضي حاكت حربا متعددة الجبهات تشمل لبنان وسورية وغزة والضفة الغربية.
وفي 11 الشهر الحالي، أعلن لبنان تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية تكريس احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.
وكذلك نصب حزب الله خيمتين على الحدود مع إسرائيل، الأولى داخل الخط الأزرق في جرود بلدة كفر شوبا جنوبي لبنان، والأخرى داخل الأراضي اللبنانية شمال الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة.
واقدام اسرائيل على إقامة سياج شائك وجدار إسمنتي في محيط الجزء اللبناني من قرية الغجر ما أعتبره حزب الله اللبناني حينها احتلالا كاملا، وقال إن فصل قرية الغجر عن الأراضي اللبنانية إجراء خطير وكبير.
ويوم 12 الشهر الحالي أصيب 3 أشخاص من حزب الله بجروح طفيفة في انفجار محدود عند الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي حينها إنه أحبط محاولة للمساس بالسياج الأمني على الحدود، بينما ذكر مصدر أمني لبناني إن أعضاء في حزب الله اللبناني أصيبوا في هجوم على الحدود.
من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي أنه أبعد أشخاص "حاولوا تخريب السياج الحدودي من دون إطلاق رصاص حي"، مشددا على أنه سيواصل العمل على منع "أي خرق لسيادة دولة إسرائيل، والمساس بالسياج الحدودي".
وكذلك أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الحالي 15 قذيفة مدفعية على منطقة كفر شوبا الحدودية (جنوبي لبنان)؛ ردا على إطلاق صاروخ منها سقط جزء من حطامه داخل إسرائيل، وعقب ذلك دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى الحفاظ على الهدوء في الحدود بين لبنان وإسرائيل.
ويمثل الخط الأزرق حدا فاصلا وضعته الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000.-(وكالات)
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