 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"أنقذوا الأطفال" تحذر من مجاعة في جنوب السودان

مجاعة في جنوب السودان-(وكالات)
مجاعة في جنوب السودان

  حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" من "خطر مجاعة" في جنوب السودان المهدد بفيضانات غير مسبوقة منذ 60 عاما خلال الأشهر المقبلة.


قالت المنظمة، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، إن جنوب السودان في حالة تأهب لمواجهة كارثة إنسانية ومناخية وشيكة في الأشهر المقبلة"، مؤكدة أن البلاد ستشهد أسوأ فيضانات منذ 60 عاما "ما سيدفع أجزاء من البلاد إلى حافة المجاعة".اضافة اعلان
وأوضحت، أنها تستند إلى بيانات من (شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة)، وهي منظمة لمراقبة الأمن الغذائي، "تظهر أن فيضانات هائلة ستتسبب بخطر مجاعة في جنوب السودان في الفترة من حزيران 2024 إلى كانون الثاني 2025". كما أكدت المنظمة
وأعلنت المجاعة في جنوب السودان عام 2017 في لير وماينديت في ولاية الوحدة، وهما منطقتان كانتا بؤرتين للعنف بعد الاستقلال.
وبحسب المنظمة غير الحكومية، يحتاج 9 ملايين شخص في جنوب السودان، أي ما يعادل 75 بالمئة من السكان، من بينهم حوالى 5 ملايين طفل، إلى مساعدات إنسانية.--(بترا)

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