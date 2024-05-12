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الأحد 12 أيار 2024
1:11 ص
أهالي 600 جندي إسرائيلي للجيش: نعارض اجتياح رفح
جيش الاحتلال
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أهالي 600 جندي بعثوا رسالة إلى قيادات الجيش يعارضون فيها اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أن أهالي الجنود قالوا إنهم لا يثقون في قيادة الجيش ولن يقفوا مكتوفي الأيدي وأبناؤهم في خطر.
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