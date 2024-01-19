الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أوستن إلى التحقيق.. طلب سيارة إسعاف دون أضواء أو صوت!

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أوستن إلى التحقيق.. طلب سيارة إسعاف دون أضواء أو صوت!
 طلب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي من وزير الدفاع لويد أوستن الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى في الآونة الأخيرة، حتى للرئيس جو بايدن.اضافة اعلان

وكان أوستن في المستشفى يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا منذ بداية العام. وأثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب بدخوله المستشفى انتقادات من المشرعين، وفوجئ البيت الأبيض بهذا النبأ.

وأمضى أسبوعين في المستشفى بسبب مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي خضع لها في 22 ديسمبر كانون الأول الماضي، وتم التكتم على الجراحة أيضا في البداية. وخرج يوم الاثنين من المستشفى إلى منزله في فرجينيا.

وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن يوم الخميس "ينبغي أن يفهم الكونجرس ما حدث ويعرف من اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان الوزير".
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