السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أولمرت: غزة مجرد خطوة لطرد الفلسطينيين من الضفة

رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” الأسبق إيهود أولمرت
رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” الأسبق إيهود أولمرت

قال رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” الأسبق إيهود أولمرت إنّ غزة “مجرد خطوة” في مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لما وصفه بـ “تطهير” الضفة الغربية من الفلسطينيين، وتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين، وضم الأراضي الفلسطينية إلى كيان الاحتلال.

اضافة اعلان


وفي مقال له في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الجمعة، وصف أولمرت حكومة نتنياهو بأنها “عصابة”، مشيراً إلى أنّ الهدف الأسمى للثنائي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير وسموتريتش، ليس احتلال قطاع غزة أو حتى الاستيطان فيها.


وذهب إلى أن “غزة هي مجرد فصل تمهيدي، والمنصة التي تريد هذه العصابة أن تبنيها كأساس ستدور عليه المعركة الحقيقية التي يتطلعون إليها: معركة الضفة الغربية وجبل الهيكل (إشارة إلى المسجد الأقصى)” .


وحذّر من أنّ الطريق لتحقيق هذا الهدف “مملوء بدماء اليهود”، في الأراضي المحتلة منذ 57 عاماً، وكذلك في أماكن أخرى من العالم، إضافة إلى الكثير من الدماء الفلسطينية، في القدس، و”بين المواطنين العرب (فلسطينيي أراضي 48) في إسرائيل”.


وأضاف أولمرت أنّ هذا الهدف لن يتحقق دون صراع عنيف واسع النطاق، يجلب كارثة، أو حرباً شاملة.


أولمرت: بعيدون عن النصر الكامل في غزة

وفيما يخص العدوان على غزة، ذكر أولمرت أنه “من الواضح أننا بعيدون عن النصر الكامل، فمثل هذا النصر غير ممكن، حتى لو استمر العمل العسكري لعدة أشهر أخرى، فإنّ الثمن الذي ندفعه لا يستحق رؤية النصر الذي لا توجد إمكانية حقيقية لتحقيقه”.


وقال: “إن استمرار العمل العسكري الآن سوف يجر إسرائيل إلى رفح وهذا ما يريدونه. إن مثل هذه الخطوة سوف تعرض اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر للخطر بشكل ملموس وفوري”.


وأضاف: “وسط كل هذا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إحراق جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”. في إشارة إلى القيود التي سيفرضها الاحتلال على وصول المصلين للمسجد الأقصى في رمضان.


كما أوضح أنّ الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش يريدان تفجير الأوضاع في المسجد الأقصى، وفي الضفة الغربية، كما يريدان الحرب على لبنان.

 

وقال أولمرت: “يدرك رئيس الوزراء العواقب الحتمية الناجمة عن هذا الاستسلام التام للعصابة المتطرفة التي تسيطر على حكومته. إنه يرى، ويفهم، لكنه يتعاون”.


وأضاف: في نهاية المطاف، فإن نتنياهو على استعداد للتخلي عن المحتجزين الإسرائيليين (الأسرى في غزة)، وتقويض اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، بل وتقويض العلاقات مع الولايات المتحدة.


وفي نهاية مقاله، حذر أولمرت من أنّ “نتنياهو يدرك أن استمرار هذه العملية المتهورة سيؤدي إلى عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي بشكل لم تشهده من قبل”.


وتصاعدت مؤخراً التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح، التي تكتظ بالنازحين، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من النتائج الكارثية المحتملة لمثل هذا العدوان

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاحتلال يعتقل

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

منذ 3 دقيقة
عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

غانتس يهدد باجتياح رفح ويتعهد بالقتال حتى إعادة المحتجزين

منذ 58 دقيقة
الحوثيون خلال مهاجمة سفينة غالاكسي ليدر الشهر الماضي

أمريكا: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى لتسرب نفطي

منذ2 ساعة
روسيا وأمريكا

واشنطن تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء

منذ2 ساعة
حرب مجاعة في غزة

إليكم أبرز المواثيق الدولية التي تحمي الحق في الغذاء

منذ3 ساعة
قصف.jpg-c26e0629-03fa-48db-8e80-7c598e31d389.jpg-9af02eab-68e8-4c36-9b7b-964844c3e978

غارتان إسرائيليتان على جبل بلاط جنوب لبنان

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

الضغوط الدولية على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات | منذ7 ساعة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات | منذ7 ساعة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

صمود أهل غزة

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!
 
 