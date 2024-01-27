أولمرت: لو كنت رئيسا للوزراء الآن ما كنت لأعلن القضاء على حماس

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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الإسرائيلية بـ"وقف الحرب فورا وإعادة المخطوفين"، وأضاف "لو كنت رئيسا للوزراء الآن ما كنت لأعلن القضاء على حماس".