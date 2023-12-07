أولها غلاف غزة.. الاحتلال يسلح فرقا مدنية لمواجهة المقاومة

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مع دخول العدوان على قطاع غزة الشهر الثالث، كشف جيش الاحتلال عن رفع كفاءة تسليح فرق مدنية مهمتها الرد على أي هجوم أو تسلل.وأعلن في بيان، أنه سيزود 12 فرقة مدنية مختلفة بأسلحة، على أن تكون أولها فرق "غلاف غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كما أضافت الصحيفة، امس، أن جيش ووزارة الحرب للاحتلال أطلقا برنامجا لتعزيز تسليح فرق مدنية لمساعدتها في التصدي لأي هجمات.وذكرت أن هذه الفرق غالبا ما تكون أول من يتصدى لعمليات التسلل والهجمات، مشيرة إلى أن العديد منها في المناطق القريبة من حدود غزة لم يستطع الصمود أمام مقاتلي حماس في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، حيث افتقر بعضها للأسلحة والمعدات الكافية.كذلك أوضحت أنه سيبدأ بالمناطق المتاخمة لقطاع غزة، حيث سيزود 12 فرقة أسبوعيا بالمعدات، على أن يشمل البرنامج في نهاية المطاف كل التجمعات السكنية في الكيان الصهيوني.ولعل هذا الإعلان يعيد الأذهان إلى توزيع إليعيزر روزنباوم نائب مدير عام وزارة الأمن الوطني قبل أسابيع، آلافا من قطع السلاح على مئات الفرق الأمنية من المتطوعين ومعها سترات واقية وخوذات، مع تخفيف شروط اقتنائها بغية "الدفاع عن النفس".كما زعم مسؤولون صهاينة ومستوطنون حينها أن التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين ضروري، لمنع تكرار هجمات السابع من تشرين الأول(اكتوبر).يشار إلى أن الاحتلال كان طلب من صانعي الأسلحة الأميركيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.وقال الاحتلال إن هذه البنادق ستستخدم من قبل الشرطة، لكنها أشارت أيضا إلى أنه يمكن تزويد المدنيين بها.كما لم تعجب خطوة تسليح المستوطنين واشنطن، التي نددت بعنفهم مرارا ضد الفلسطينيين، واصفة إياه بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل لا يصدق"، وحث الاحتلال على وقفه، في إشارة منها إلى ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية خصوصا.أما في السابع من تشرين الأول(اكتوبر)، فاخترق عناصر حركة حماس الحاجز وشنوا هجوما بريا على غلاف غزة أسفر عن مقتل 1200 صهيوني واحتجاز أكثر من 240 أسيرا.-(وكالات)