الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أولها غلاف غزة.. الاحتلال يسلح فرقا مدنية لمواجهة المقاومة

الاحتلال يسلح فرقا مدنية لمواجهة المقاومة
الاحتلال يسلح فرقا مدنية لمواجهة المقاومة
 مع دخول العدوان على قطاع غزة الشهر الثالث، كشف جيش الاحتلال عن رفع كفاءة تسليح فرق مدنية مهمتها الرد على أي هجوم أو تسلل.
وأعلن في بيان، أنه سيزود 12 فرقة مدنية مختلفة بأسلحة، على أن تكون أولها فرق "غلاف غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".اضافة اعلان
كما أضافت الصحيفة، امس، أن جيش ووزارة الحرب للاحتلال أطلقا برنامجا لتعزيز تسليح فرق مدنية لمساعدتها في التصدي لأي هجمات.
وذكرت أن هذه الفرق غالبا ما تكون أول من يتصدى لعمليات التسلل والهجمات، مشيرة إلى أن العديد منها في المناطق القريبة من حدود غزة لم يستطع الصمود أمام مقاتلي حماس في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، حيث افتقر بعضها للأسلحة والمعدات الكافية.
كذلك أوضحت أنه سيبدأ بالمناطق المتاخمة لقطاع غزة، حيث سيزود 12 فرقة أسبوعيا بالمعدات، على أن يشمل البرنامج في نهاية المطاف كل التجمعات السكنية في الكيان الصهيوني.
ولعل هذا الإعلان يعيد الأذهان إلى توزيع إليعيزر روزنباوم نائب مدير عام وزارة الأمن الوطني قبل أسابيع، آلافا من قطع السلاح على مئات الفرق الأمنية من المتطوعين ومعها سترات واقية وخوذات، مع تخفيف شروط اقتنائها بغية "الدفاع عن النفس".
كما زعم مسؤولون صهاينة ومستوطنون حينها أن التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين ضروري، لمنع تكرار هجمات السابع من تشرين الأول(اكتوبر).
يشار إلى أن الاحتلال كان طلب من صانعي الأسلحة الأميركيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.
وقال الاحتلال إن هذه البنادق ستستخدم من قبل الشرطة، لكنها أشارت أيضا إلى أنه يمكن تزويد المدنيين بها.
كما لم تعجب خطوة تسليح المستوطنين واشنطن، التي نددت بعنفهم مرارا ضد الفلسطينيين، واصفة إياه بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل لا يصدق"، وحث الاحتلال على وقفه، في إشارة منها إلى ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية خصوصا.
أما في السابع من تشرين الأول(اكتوبر)، فاخترق عناصر حركة حماس الحاجز وشنوا هجوما بريا على غلاف غزة أسفر عن مقتل 1200 صهيوني واحتجاز أكثر من 240 أسيرا.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

المادة الأممية 99.. هل تلجم غرائز الاحتلال الدموية؟

منذ1 ساعة
أرشيفية

الأوبئة تفتك بالنازحين في رفح.. وتحذير من "سيناريو أشد رعبا"

منذ1 ساعة
الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

أبو عبيدة: تمكن مجاهدو القسام خلال 72 ساعةً من تدمير 135 آليةً

منذ2 ساعة
1701969940337

الاحتلال يستولي على 500 دونم من أراضي بلدة جبع

منذ2 ساعة
bfa3ecc7-297a-4dd0-809c-425552928ad5

مقتل جنديين إسرائيليين بينهما نجل وزير في حكومة الحرب

منذ2 ساعة
كتاءب القسام - (أرشيفية)

كتائب القسام: دمرنا 79 آلية للاحتلال خلال الساعات الـ 72 الماضية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

رؤية ولي العهد وجذب الاستثمارات

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 