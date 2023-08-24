أول تصريح من بوتين بعد مقتل قائد فاغنر

اضافة اعلان

قال الرئيس الروسي بوتين إن قائد مجموعة فاغنر بريغوجين كان رجلا "موهوباً" ارتكب "أخطاء".وأضاف بأنه يقدم تعازيه لأقارب ضحايا تحطم طائرة بريغوجين.وأضاف بأن "فاغنر قدمت مساهمة كبيرة في الحرب بـ أوكرانيا لن ننساها أبدا" ووعد بالتحقيق في تحطم طائرة بريغوجين "حتى النهاية".