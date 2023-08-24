الجمعة 25 آب 2023
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أول تصريح من بوتين بعد مقتل قائد فاغنر

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بوتين
قال الرئيس الروسي بوتين إن قائد مجموعة فاغنر بريغوجين كان رجلا "موهوباً" ارتكب "أخطاء".

وأضاف بأنه يقدم تعازيه لأقارب ضحايا تحطم طائرة بريغوجين. اضافة اعلان

وأضاف بأن "فاغنر قدمت مساهمة كبيرة في الحرب بـ أوكرانيا لن ننساها أبدا" ووعد بالتحقيق في تحطم طائرة بريغوجين "حتى النهاية". 

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مقتل زعيم مجموعة فاغنر الروسية بتحطم طائرته الخاصة 23 آب 2023

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