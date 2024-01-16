أول رد أميركي على ضربات الحرس الثوري الإيراني

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أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض أن واشنطن على اتصال ببغداد فيما يتعلق بالوضع حول الهجمات التي نفذتها إيران على مدينة أربيل، وتعتبرها ضربات "متهورة وغير دقيقة".وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون: "لقد قمنا بمراجعة التقارير وتتبعنا الصواريخ التي سقطت في شمال العراق وشمال سوريا. ولم تُصب أي قوات أمريكية أو مواقع أمريكية. نحن على اتصال مع كبار المسؤولين العراقيين وكذلك المسؤولين الكردستانيين".وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل تقييم ما حدث، لكن التقييم الأولي لواشنطن هو أننا نتحدث عن "سلسلة متهورة وغير دقيقة من الضربات" من قبل إيران.وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعم سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه".وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.وأفاد في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.