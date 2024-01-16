الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أول رد أميركي على ضربات الحرس الثوري الإيراني

أميركا تجلي عددا من أعضاء سفارتها وقنصليتها في بغداد وأربيل
أميركا تجلي عددا من أعضاء سفارتها وقنصليتها في بغداد وأربيل

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض أن واشنطن على اتصال ببغداد فيما يتعلق بالوضع حول الهجمات التي نفذتها إيران على مدينة أربيل، وتعتبرها ضربات "متهورة وغير دقيقة".اضافة اعلان
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون: "لقد قمنا بمراجعة التقارير وتتبعنا الصواريخ التي سقطت في شمال العراق وشمال سوريا. ولم تُصب أي قوات أمريكية أو مواقع أمريكية. نحن على اتصال مع كبار المسؤولين العراقيين وكذلك المسؤولين الكردستانيين".
وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل تقييم ما حدث، لكن التقييم الأولي لواشنطن هو أننا نتحدث عن "سلسلة متهورة وغير دقيقة من الضربات" من قبل إيران.
وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعم سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.
وأفاد في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".
وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.
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