الثلاثاء 11 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أول رد من موسكو على قرار ماكرون تزويد أوكرانيا بصواريخ سكالب

1200px-Storm_Shadow_p1220865
صواريخ سكالب
في أول رد فعل على القرار الفرنسي بتزويد أوكرانيا بصواريخ سكالب بعيدة المدى، قال الكرملين، اليوم الثلاثاء إن "قرار فرنسا بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى خطأ، وسترد روسيا على مثل هذه الإجراءات"، فيما قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده ستعمل على ضمان مصالحها الأمنية المشروعة.اضافة اعلان

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن عمليات تسليم الأسلحة الجديدة إلى كييف "لن تؤدي إلى تغيير جذري في مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "بل ستزيد من صعوبة مصير أوكرانيا".

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، "قرارا خاطئا محفوفا بالعواقب على كييف".
 

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن "روسيا ستعمل على ضمان كل مصالحها الأمنية المشروعة".

 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر، اليوم الثلاثاء، في اليوم الاول من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، لتكون بلاده الدولة الأوروبية الثانية التي تزود كييف بهذا النوع من الصواريخ.

وقال ماكرون لدى وصوله الى مكان انعقاد قمة الناتو في فيلينوس"قررنا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب".

يشار إلى أن صواريخ "سكالب" بعيدة المدى هي النسخة الفرنسية من صواريخ ستورم شادو البريطانية، وهي من تطوير بريطاني فرنسي مشترك.

 
 روسيا تراقب قمة الناتو عن كثب 

وقال بيسكوف إن موسكو ستراقب عن كثب و"تحلل جدول أعمال قمة الناتو في فيلينوس من أجل اتخاذ قرارات لضمان أمنها"؛ مضيفا أن الناتو ينظر إلى روسيا على "أنها عدو وخصم، وبالتالي فإن جميع المناقشات في القمة ستجري في هذا السياق".

وقال بيسكوف إن موسكو تتابع بعناية قمة الناتو، مشيرا إلى أن العديد من بيانات المشاركين فيها "ستكون موضوع تحليل دقيق".

وحول احتمال دخول أوكرانيا إلى الناتو، قال بيسكوف إن هذا الاحتمال "يشكل خطورة كبيرة على الأمن الأوروبي، وينبغي لمن يتخذ مثل هذا القرار أن يدرك ذلك".

 
السويد: حققنا خطوة كبيرة نحو عضوية حلف الأطلسي
أما بشأن السويد، فأوضح بيسكوف أن انضمامها للناتو "سيكون له عواقب سلبية، وسوف تخطط روسيا لنفس الإجراءات التي كانت عليها عندما انضمت فنلندا إلى الحلف.

 وأضاف بيسكوف حول فكرة إقامة قواعد الناتو بالقرب من الحدود مع روسيا أن "الأوروبيين لا يفهمون أخطاءهم التي أدت إلى الوضع الحالي".

وبشأن تركيا، قال المتحدث باسم الكرملين إنه "رغم الخلافات، تنوي روسيا تطوير العلاقات مع تركيا حيث يعود ذلك بالفائدة على البلدين"، مضيفا أن موسكو تدرك جيدا أن أنقرة ملتزمة بالتزامات حلف الناتو.
images - 2023-07-10T144157.873

أعمال التحدي الصغيرة في إيران تحرم النظام من النسيان 10 تموز 2023

Luis-Martin-Sanchez-Iniguez

العثور على جثة صحفي مكسيكي بعد فقدانه.. وهو الثاني في هذا العام 10 تموز 2023

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع القاهرة 09 تموز 2023

الطيران - طائرة

إيطاليا ترفع الحظر عن الطيران المدني الليبي 09 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
_123535137_gettyimages-1238901132

زيلنسكي يتحدث عن هدف الهجوم الأوكراني المضاد

10 تموز 2023
جسر جزيرة القرم

رسميا... أوكرانيا تعترف بتفجير جسر القرم

09 تموز 2023
649fd0bd2a54a

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سرا

01 تموز 2023
2022-637972757687394990-739

روسيا وأوكرانيا.. تطور عسكري جديد قد يغير شكل القتال

23 حزيران 2023
اقرأ أيضا
artificial-intelligence-4111582_1920

ما ترتيب الدول العربية على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؟

منذ7 ساعة
unnamed-1

السعودية.. إعدام شخص ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته

منذ20 ساعة
جيش الاحتلال

إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن غرب رام الله

منذ22 ساعة
1077532720_0_0_2993_1685_1920x0_80_0_0_69b1a7066ab2756ee810144fed21c9d2

شرط جديد ومفاجئ لأردوغان للموافقة على انضمام السويد للناتو

منذ23 ساعة
_123535137_gettyimages-1238901132

زيلنسكي يتحدث عن هدف الهجوم الأوكراني المضاد

10 تموز 2023
0ba5577f1fd343ae00eb87dfde8f562b

قرار جديد بشأن "دفن الموتى ليلا" في الكويت

10 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

خطة إسرائيل للحدود مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

أوضاع الأردنيين.. الصمت أفضل!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة في النمو الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل اقتربت الثورة من الجمهورية الخامسة؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

مأزق السلطة وتقويتها

سميح المعايطة |اليوم

الحزب في الأردن أسير اثنين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات | منذ19 ساعة
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
 