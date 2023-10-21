السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أول صورة للرهينتين الأميركيتين بعد إطلاق "حماس" سراحهما

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الرهينتان
نشرت وكالة "رويترز" صورة الرهينتين الأميركيتين اللتين أفرجت عنهما حركة "حماس" يوم الجمعة، وهما يهوديت رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حركة "حماس" اختطفت الأم وابنتها أثناء إقامتهما في تجمع ناحال عوز السكني.اضافة اعلان

وذكرت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة أنهما من إيفانستون، إحدى ضواحي شيكاغو بولاية إلينوي. وكالات 
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