الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أونروا: إسرائيل تحظر إدخال مستلزمات منقذة للحياة إلى غزة

إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعمل لإخراج "الأونروا" من غزة
إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعمل لإخراج "الأونروا" من غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية بينها أجهزة التنفس الاصطناعي وأدوية السرطان إلى غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية.اضافة اعلان
وذكر لازاريني، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وأضاف "يأتي القليل جدًا وتزداد القيود".
وأوضح أنه "تم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال".
وأكد أن القائمة تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة، بينها أدوية التخدير، والأضواء الشمسية، وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، وأقراص تنظيف المياه، وأدوية السرطان، ومستلزمات الأمومة.
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