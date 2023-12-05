أيرلندا تدين الحرب على غزة وتؤكد العمل على إنهائها

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دان نائب رئيس الوزراء الأيرلندي الهجوم على غزة، مشيرا إلى أنهم سيعملون مع كل الأطراف بما فيها قطر لإخراج المحتجزين وإنهاء الحرب. (الجزيرة نت)