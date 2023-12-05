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الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
12:07 م
أيرلندا تدين الحرب على غزة وتؤكد العمل على إنهائها
قصف إسرائيلي وحشي ومتواصل على غزة
دان نائب رئيس الوزراء الأيرلندي الهجوم على غزة، مشيرا إلى أنهم سيعملون مع كل الأطراف بما فيها قطر لإخراج المحتجزين وإنهاء الحرب. (الجزيرة نت)
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غزة
ايرلندا
طوفان الاقصي
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