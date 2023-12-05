الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أيرلندا تدين الحرب على غزة وتؤكد العمل على إنهائها

قصف إسرائيلي وحشي ومتواصل على غزة
قصف إسرائيلي وحشي ومتواصل على غزة
دان نائب رئيس الوزراء الأيرلندي الهجوم على غزة، مشيرا إلى أنهم سيعملون مع كل الأطراف بما فيها قطر لإخراج المحتجزين وإنهاء الحرب. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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