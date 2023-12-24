إثر فشله بغزة.. نتنياهو يدفع بانتفاضة ثالثة في الضفة

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عواصم- يرى بعض المراقبين أن العدوان الصهيوني الحالي على غزة، قد تقلب الوضع الراهن الخطير رأسا على عقب، وشبهوها بـ"حرب أكتوبر" 1973، من حيث حجم إخفاقات الاستخبارات للاحتلال، وفقدان الرأي العام الصهيوني الثقة في حكومته، والصدمة في الكيان الصهيوني التي أعقبت ذلك، مع توقعات بانتفاضة ثالثة في الضفة في حال استمرت الحرب على غزة.بهذه المقدمة، انطلقت مجلة فورين أفيرز –في مقال مشترك بين آرون ديفيد ميلر ودانيال سي. كيرتزر- أشارا فيه إلى أن الأفكار القائلة إن الاحتلال، سيخرج من غزة بعد استكمال عملياتها العسكرية فيها، وإن السلطة الفلسطينية قادرة على تولي زمام الأمور بسرعة وبشكل رسمي، ليست واقعية.وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن المنطقة يجب ألا تعود إلى الوضع الذي كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، ولكنه إذا أراد التغيير بالفعل بحسب فورين أفيرز فعلى إدارته اتخاذ خطوات سياسية أكثر جرأة رغم خطورة ذلك.شريك محدودأما على الورق -كما يقول الكاتبان- فإن الخيار الأفضل لمستقبل غزة على المدى الطويل هو الحكم الفلسطيني بقيادة سلطة رام الله التي يتم تنشيطها وتجديد شرعيتها، لأنها خلال هذه الحرب، لم تتمكن من حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من غارات الجيش الصهيوني وهجمات المستوطنين.ناهيك عن التأثير على مسار العمليات للاحتلال في غزة، وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية منذ هجومها يوم السابع من تشرين الأول(اكتوبر) وإطلاقها سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.وبحسب فورين أفيرز، فإن استعادة ثقة الفلسطينيين بالسلطة سوف يستغرق قدرا كبيرا من الجهد والوقت، وهو يتطلب من السلطة إجراء انتخابات نزيهة وحرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقناع الناخبين بأنها ستهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما يتطلب من الاحتلال أيضا إظهار التزامها قولا وفعلا بتعزيز نتيجة حل الدولتين، وهو أمر -كما يقول الكاتبان- مستحيل في ظل الحكومة الصهيونية الحالية.الاستيلاء على السلطةوذكر المقال أنه ليس من المفاجئ أن تندلع الحرب في غزة لا في الضفة الغربية، لأن غزة كانت في كثير من الأحيان في قلب التوترات مع الاحتلال، فمنها بدأت الانتفاضة الأولى عام 1987، وقد كانت النقطة المحورية لصراعات فلسطينية صهيونية كبيرة، لكن الائتلاف اليميني بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ركز على الضفة الغربية، في محاولة لتهيئة الظروف لضمها، واستبعاد احتمال حل الدولتين.غير أن إشراف نتنياهو على أسوأ هجوم وأسوأ فشل استخباراتي في تاريخ الكيان المحتل، قد أفقد زعامته مصداقيتها، ويفترض العديد من المراقبين أن حياته السياسية سوف تصل إلى نهايتها قريبا، ولكنه سيقاتل من أجل البقاء في السلطة في مواجهة لوائح الاتهام بخيانة الأمانة والرشوة والاحتيال، لأنه يريد بشدة تجنب السجن.وإذا ظل نتنياهو في السلطة، فمن المرجح أن يستمر الوضع في الضفة الغربية بالتدهور، وربما يؤدي إلى انتفاضة فلسطينية يحفزها جزئيا تطرف المستوطنين، كما أنه سوف يستغل لمصلحته الخاصة كل ما تقرر الولايات المتحدة أن تفعله أو لا تفعله.الخيارات الثنائيةوتابع مقال فروين بوليسي أنه بعد أعوام طويلة من الاحتلال دون ضوء في نهاية في الأفق، لا بد من تسوية المعضلات السياسية المستعصية عاجلا وليس آجلا، ولدى واشنطن للقيام بذلك خياران، إما محاولة المساعدة في تهيئة الظروف لحل الدولتين، أو التكيف مع وضع ما بعد الصراع الذي هو أسوأ من الوضع الراهن، ولا يحل أي قضايا أساسية، وربما يهيئ الظروف لحرب أخرى.وسيكون على الولايات المتحدة، إذا ضغطت من أجل حل الدولتين، أن تساعد في تنسيق العديد من العمليات الحاسمة في وقت واحد، كوضع آليات إعادة إعمار غزة لتكون جاهزة للعمل في يوم رحيل الجيش الصهيوني، وضم الأطراف العربية المترددة للمساعدة في الحفاظ على القانون والنظام وإقامة حكم مؤقت في غزة.وذلك إلى جانب إجبار السلطة الفلسطينية على إعادة هيكلة نفسها حتى تتمكن من استعادة ثقة الجمهور الفلسطيني، ومعالجة المخاوف الأمنية للاحتلال.ومع ذلك فإن الدعوة إلى حل الدولتين تستحق المخاطرة، وأول ما يجب على بايدن في هذا السياق كما يقول الكاتبان هو الضغط على الاحتلال لإنهاء حملتها البرية والجوية المكثفة بسرعة ولزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، واستئناف المفاوضات لإطلاق سراح "الرهائن الإسرائيليين" المتبقين لدى "حماس"، كما أن عليها الضغط على الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية لحملهما على قمع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية.وتساءل الكاتبان هل ينجح هذا في ظل القيادة الصهيونية الحالية؟ وأجابا بأن على نتنياهو والرئيس محمود عباس أن يرحلا، ولكن حتى لو ظلا في السلطة على المدى القريب، فإن الولايات المتحدة لديها خيارات أقوى.ويجب ألا يهدد بايدن بحجب المساعدة العسكرية الضرورية عن الكيان المحتل -كما يرى الكاتبان- ولكنه يستطيع أن يوضح للصهاينة أن استمرار قوة علاقتهم مع واشنطن يعتمد على فهم الاحتلال لحقيقة أنها لا تستطيع إعادة احتلال غزة، وأن ضمانهم الأمني النهائي سوف يتلخص في التوصل إلى اتفاق سلام مع دولة فلسطينية ذات عقلية سلام مماثلة.-(وكالات)