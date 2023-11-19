الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إجلاء 31 من الخدج من الشفاء إلى مستشفى الإمارات في رفح

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مستشفى الشفاء
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم إسعاف تابعة له تمكنت الأحد بالتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من إجلاء 31 من الخدج في مستشفى الشفاء في غزة.اضافة اعلان
وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك أنه جرى نقل المبتسرين إلى جنوب قطاع غزة "تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات في رفح".
كما أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، الأحد إجلاء 31 طفلا من الخداج من مستشفى الشفاء الأكبر في القطاع، الذي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر من فيه من مرضى ونازحين على إخلائه السبت.
وقال زقوت: "جرى إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء، وعددهم 31 طفلا، ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين" مضيفا "تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر" عبر معبر رفح الحدودي.
واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، فيما لا يزال الآلاف "في الشوارع بلا رعاية طبية" في العديد من المناطق.
وأشارت مصادر طبية إلى وفاة 4 آخرين من الأطفال الخدج في المجمع؛ بسبب نفاد الوقود، مؤكدة أن كافة مستشفيات مدينة غزة قد خرجت عن الخدمة، ولم يتبق إلا مستشفيان صغيران.
واستشهد 6 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وتعرضت منازل الفلسطينيين في حي الصفطاوي شمال قطاع غزة، ومنطقة قيزان رشوان جنوب غربي محافظة خان يونس، إلى قصف إسرائيلي متواصل.
كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق خزاعة جنوب قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال الحربي فجرا سلسلة من الغارات في منطقة تل الزعتر بشمال القطاع وبمحيط المستشفى الإندونيسي، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف بمحيط منطقة الزرقا ومخيم جباليا شمال مدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال محيط مقبرة بيت لاهيا، ونفذت سلسلة غارات وحزاما ناريا في منطقة تل الزعتر، بالإضافة لغارات جديدة على مخيم النصيرات وسط القطاع.
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