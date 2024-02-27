إحراق الجندي الأميركي لنفسه.. يخلف تداعيات لن تكون بصالح بايدن الساعي لرئاسة ثانية

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الولايات المتحدة- تمثل واقعة حرق المهندس بسلاح الجوي الأميركي آرون يوشنيل نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة أكبر عملية احتجاج، وإدانة لما عدّه تورطا أميركيا في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.ويتوقع خبراء أن تكون للحادثة آثار سياسية كبيرة على مجريات الاحداث في الولايات المتحدة، لن تسير بصالح إدارة الرئيس بايدن والذي يخالف كل القواعد الاخلاقية بإستمرار دعمه العسكري والمادي والمعنوي ليستمر الاحتلال في عدوانه على قطاع، غزة وتحبط إدارته كل مسعى لانهاء الحرب، من بينها إحباط مساعي دولية في مجلس الامن الدولي لانهاء العدوان عبر "فيتو" لثلاث مرات.ويرى الخبراء أن هناك ازدواجية فرضها الرئيس بايدن على إدارته عبر التصريح المناهض لقتل المدنيين في غزة، وحتى تحميله إسرائيل مسؤولية القتل العشوائي للمدنيين، الا أنه من جهة أخرى يستمر بمد نيران العدوان بما يلزمها من وقود.الكاتب والباحث السياسي أحمد محارم علق على واقعة إحراق الجندي الأميركي نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بالقول "لأول مرة نجد في الداخل الأميركي تعاطفا بهذا الشكل مع القضية الفلسطينية.وأكد أحمد محارم، أن الحادث سيكون له تداعيات ويأتي في وقت خطير مع قرب الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مشيرا إلى أنه خلال يوم 7 آذار (مارس) القادم سيكون هناك خطاب لبايدن يتحدث فيه عن إنجازات البلد خلال الفترة الماضية.وقال إن "خطاب الرئيس بايدن سيكون مهما وسط ظروف صعبة تمر فيها أميركا بسبب سياستها، وقصة الجندي الأميركي ستكون صعبة على الداخل الأميركي وبايدن والانتخابات القادمة".وفضلت الصحافة الأميركية في عناوين أخبارها المتعلقة بالجندي آرون بوشنل، عدم ذكر السبب الذي دفعه لإحراق نفسه.ومع انتشار مشاهد بوشنل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صدرت تصريحات من شخصيات عديدة عبر مختلف المنصات بشأن الحادثة.ونشر رئيس مجلس إدارة منظمة "الرؤية الوطنية" (PVA) وممثلها في الأمم المتحدة، محمد صفا، صورة بوشنل بين ألسنة اللهب، وقال: "هذه الصورة يجب أن تأخذ مكانها في الصفحة الأولى من جميع صحف العالم".بدورها، لفتت الكاتبة والباحثة في المجلس الوطني الإيراني الأميركي، آسال راد، إلى عناوين الأخبار التي نشرتها نيويورك تايمز ورويترز وسي إن إن وواشنطن بوست بشأن إضرام بوشنيل النار في نفسه.وأشارت راد أن عناوين الوسائل الإعلامية المذكورة لم تتطرق إلى سبب قيام الجندي بحرق نفسه.وقال الموسيقي البريطاني لوكي أنه "من المحتمل أن تقوم قريبا صحيفة وول ستريت أو نيويورك تايمز بتعيين عميل مخابرات إسرائيلي سابق لكتابة مقال يشوه سمعة بوشنل".بدورها قالت الكاتبة الأسترالية كايتلين جونستون إن بوشنل "كان على حق في احتجاجه"، مضيفة أن الناس في غزة يُحرقون وهم أحياء، ويختنقون حتى الموت تحت المباني المنهارة، ويخضعون لإجراءات طبية دون تخدير، ويتضورون جوعا، ويموت أحباؤهم أمام أعينهم.وذكرت جونستون أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يحرق فيها شخص نفسه في الولايات المتحدة، حيث قام متظاهر مجهول بإضرام النار في نفسه بالعلم الفلسطيني أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.ورغم انتشار مشاهد الجندي الأميركي وهو يضرم النار في نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الاحتجاج من أجل غزة"، إلا أن المؤسسات الإعلامية الأميركية الرائدة تجنبت استخدام رسائل بوشنل حول غزة وفلسطين والإبادة الجماعية في عناوينها الرئيسة أثناء تغطيتها للحدث.من جهتها حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولية عن وفاة جندي أميركي أضرم النار في نفسه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن، تنديدا بـ"الإبادة الجماعية" التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.وقالت الحركة في بيان "تتحمل إدارة بايدن المسؤولية الكاملة عن وفاة الطيار في الجيش الأميركي آرون بوشنل بفعل سياستها التي دعمت الكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني".وأوضحت حماس أن بوشنل "دفع حياته في سبيل تسليط الضوء على المجازر والتطهير العرقي الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة".وأعربت الحركة عن تعازيها وتضامنها مع عائلة وأصدقاء الطيار الأميركي.وقالت إن الطيار الأميركي آرون بوشنل خلّد اسمه بوصفه مدافعا عن القيم الإنسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني المكلوم بسبب الإدارة الأميركية وسياساتها الظالمة، مثلما فعلت الناشطة الأميركية راشيل كوري التي سحقتها جرافة إسرائيلية في رفح عام 2003.وأضافت حماس أن رفح هي المدينة نفسها التي دفع بوشنل حياته ثمنا للضغط على حكومة بلاده "لمنع الجيش الصهيوني المجرم من الهجوم عليها واقتراف مجازر وانتهاكات فيها".وتابعت الحركة "سيبقى الطيار البطل آرون بوشنل خالدا في ذاكرة شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، ورمزا لروح التضامن الإنساني العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة".ولفتت إلى أن الحادث المأساوي الذي أفقد الطيار بوشنل حياته هو "تعبير عن حالة الغضب المتنامي بين الشعب الأميركي الرافض لسياسة بلاده التي تساهم في قتل وإبادة شعبنا، والرافض لتعدي حكومة بلاده على القيم الإنسانية العالمية عبر تقديم الغطاء لضمان إفلات الكيان وقادته النازيين من العقاب والمحاسبة".-(وكالات)