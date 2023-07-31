الإثنين 31 تموز 2023
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إحراق المصحف الشريف من جديد في السويد

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حرق القران

أقدم رجلان الإثنين على إحراق صفحات من المصحف أمام البرلمان في ستوكهولم، بحسب مراسل لفرانس برس في تحرك احتجاجي مشابه للتحركات التي اثارت توترا بين السويد ودول الشرق الأوسط.

وداس سلوان موميكا وسلوان نجم على المصحف ثم قاما بإحراقه، على غرار ما فعلا في تظاهرة أمام جامع ستوكهولم الرئيسي اواخر يونيو.

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وكانت الشرطة السويدية قد منحت الإذن لإقامة احتجاج قبالة البرلمان، الإثنين، ينوي منظموه "حرق المصحف"، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، سيكون الأحدث في سلسلة تحركات لتدنيس القرآن أثارت ردود فعل غاضبة في عدد من دول العالم.


وينظّم التحرك الجديد العراقي سلوان نجم، الذي سبق أن انضم إلى مواطنه سلوان موميكا في تحركين أقامهما الأخير خلال الفترة الماضية، وقام خلالهما بتدنيس القرآن وحرقه أمام مسجد والسفارة العراقية.


ونقلت صحيفة "إكسبرسن" عن نجم قوله إنه سيقوم بحرق القرآن "مرارا حتى تقوموا بحظره" في البلاد.

 

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من الدول توترا في الأسابيع الماضية، بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس القرآن.


ولم تتجاوب الشرطة السويدية على الفور مع طلب وكالة فرانس برس الحصول على نسخة من طلب إقامة تحرك الإثنين والإذن الممنوح له.


وسبق للشرطة أن أكدت أنها توافق حصرا على إقامة تجمع من دون أن يكون ذلك مرتبطا بالنشاطات التي ستتخلله. وكالات 

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