إدخال 56 شاحنة مساعدات لمدينة غزة وشمالي القطاع

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالي القطاع، ليرتفع عدد الشاحنات التي تم إرسالها إلى 310، منذ بداية الهدنة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.وقال في بيان إن طواقمه تمكنت "من إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها اليوم (الخميس)".وأضاف أن "عدد الشاحنات التي تمكنت طواقمنا من إدخالها منذ بداية الهدنة وحتى مساء اليوم (الخميس) وصل إلى 310 شاحنات".ولم يشر بيان الجمعية إلى وجود وقود في الشاحنات المرسلة إلى غزة وشمالها.وكانت المقاومة قد اشترطت دخول شاحنات إغاثة إلى مدينة غزة وشمال القطاع للموافقة على الهدنة.