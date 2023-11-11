إسرائيل: المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى ستستغرق وقتا

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أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة بأن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة ستستغرق وقتا.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إننا نعمل بشكل مستمر واستباقي على إعادة الرهائن.. هذه العمليات معقدة وستستغرق وقتا..ولن نفوت فرصة واحدة لإعادة الرهائن". وكالات