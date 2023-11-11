السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل: المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى ستستغرق وقتا

thumb_237223_700_400_0_0_exact
جيش الاحتلال
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة بأن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة ستستغرق وقتا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إننا نعمل بشكل مستمر واستباقي على إعادة الرهائن.. هذه العمليات معقدة وستستغرق وقتا..ولن نفوت فرصة واحدة لإعادة الرهائن". وكالات اضافة اعلان

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
pPye6OMCDu3Stn5vQElR

اليونيسف: حياة مليون طفل مهددة في غزة

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_945486c294b909048b51bbf0e9d9d413

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من مجزرة بحق الصحفيين في غزة

منذ3 ساعة
GAZ555555555555555555555555

"الصحة العالمية" نصف مستشفيات غزة خارج الخدمة الآن

منذ3 ساعة
قصف ليلي.jpg-6eb70e69-a7a2-4966-8015-b6d463bcfea8.jpg-81a3d4be-71f3-4f74-9cb7-b6dfcb939351

السعودية: قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض اليوم

منذ4 ساعة
4088601-1067856757

تواصل المعارك والقصف في عدة محاور بقطاع غزة

منذ5 ساعة
قصف الاحتلال على قطاع غزة-(وكالات)

مدير مجمع الشفاء: الاحتلال يشن حربا على المستشفيات لإخراجها من المنظومة الصحية

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

الذكرى السنوية لتفجيرات عمان

د. محمد حسين المومني |اليوم

على واشنطن إنهاء العدوان خدمة لمصالحها

خالد دلال |اليوم
ترجمات
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات | منذ8 ساعة
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات | منذ8 ساعة
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
 