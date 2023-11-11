السبت 11 تشرين الثاني 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
السبت 11 تشرين الثاني 2023
4:20 ص
إسرائيل: المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى ستستغرق وقتا
جيش الاحتلال
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة بأن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة ستستغرق وقتا.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إننا نعمل بشكل مستمر واستباقي على إعادة الرهائن.. هذه العمليات معقدة وستستغرق وقتا..ولن نفوت فرصة واحدة لإعادة الرهائن". وكالات
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
اليونيسف: حياة مليون طفل مهددة في غزة
منذ2 ساعة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من مجزرة بحق الصحفيين في غزة
منذ3 ساعة
"الصحة العالمية" نصف مستشفيات غزة خارج الخدمة الآن
منذ3 ساعة
السعودية: قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض اليوم
منذ4 ساعة
تواصل المعارك والقصف في عدة محاور بقطاع غزة
منذ5 ساعة
مدير مجمع الشفاء: الاحتلال يشن حربا على المستشفيات لإخراجها من المنظومة الصحية
منذ6 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
إسرائيل: المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى ستستغرق وقتا
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
اليونيسف: حياة مليون طفل مهددة في غزة
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من مجزرة بحق الصحفيين في غزة
العرب والعالم
|
منذ3 ساعة
"الصحة العالمية" نصف مستشفيات غزة خارج الخدمة الآن
العرب والعالم
|
منذ3 ساعة
السعودية: قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض اليوم
العرب والعالم
|
منذ4 ساعة
نقيب المحامين يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان ويطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه
الغد الأردني
|
منذ4 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
الذكرى السنوية لتفجيرات عمان
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
على واشنطن إنهاء العدوان خدمة لمصالحها
خالد دلال
|
اليوم
ترجمات
شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة
ترجمات
|
منذ8 ساعة
هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين
ترجمات
|
منذ8 ساعة
علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين
ترجمات
|
08 تشرين الثاني 2023
كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين
ترجمات
|
07 تشرين الثاني 2023
حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد
ترجمات
|
07 تشرين الثاني 2023
الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد
ترجمات
|
06 تشرين الثاني 2023