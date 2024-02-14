إسرائيل تبحث كيفية الرد على قصف صفد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث كيفية الرد على القصف الذي شنه حزب الله على مدينة صفد بالجليل الأعلى وخلف قتيلة و8 جرحى.



وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع عاجل، قائلا إن القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية.



وشدد بن غفير على أنه "آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان".

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجرحى السبعة في القصف الذي استهدف الجليل الأعلى هم جنود إسرائيليون.



وقالت إن الغارات على الجليل استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد.



كما أوضح رئيس بلدية صفد -للإذاعة الإسرائيلية- أن الإصابات المباشرة والحرجة للقصف كانت في قواعد عسكرية بمحيط المدينة.



وقد خلف القصف على الجليل الأعلى حتى الآن قتيلة و7 جرحى، وفق ما ذكره المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي.