الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تغتال وسام طويل القائد بحزب الله وتطلق إنذارات واسعة تحسبا للرد

إسرائيل تتبنى اغتيال قيادي بحزب الله اللبناني

صورة نشرها حزب الله للقائد العسكري وسام حسن طويل (الفرنسية)
صورة نشرها حزب الله للقائد العسكري وسام حسن طويل (الفرنسية)
نعى حزب الله اللبناني وسام طويل أحد القادة الميدانيين بالحزب والمسؤول في وحدة الرضوان، الذي يعد أبرز قائد عسكري تغتاله إسرائيل منذ بداية المواجهات بين الجانبين في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
وقال الحزب، في بيان، "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".
ونشر الحزب عبر تليغرام مجموعة صور يظهر فيها طويل في مناسبات عدة، بعضها مع القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل عام 2020 وكذلك مع القائد العسكري البارز بحزب الله عماد مغنية الذي اغتيل عام 2008.
ونفذ الحزب إثر اغتيال طويل سلسلة من العمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وتجمعات للجنود عبر الحدود فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة إسرائيليين أحدهما جندي جراء الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان اليوم الاثنين.
وفي وقت متأخر من مساء الاثنين قال وزير خارجية إسرائيل للقناة 14 الإسرائيلية إن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال وسام طويل القيادي بوحدة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني.
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