الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ولم تقطع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود عن القطاع

إسرائيل تتنصل من ارتكابها "إبادة" بغزة أمام "العدل الدولية"

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النائب الرئيسي للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تامار كابلان ترجمان

زعمت النائب الرئيسي للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تامار كابلان ترجمان، التي تلقي الكلمة الثانية لوفد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل لم تغلق معبري رفح وكرم أبو سالم، ولم تقطع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود عن القطاع.

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وادعت في دفاعها أن إسرائيل "تواصل تحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة"، وأشارت إلى أن الحرب مأساوية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن هذه المأساة "سببها حماس"، وفق تعبيرها.

 

وقالت إن جنوب أفريقيا يجب أن "تطلب من حليفتها حماس التوقف عن استخدام المستشفيات كمراكز عسكرية"، مضيفة أن جنوب أفريقيا شوهت الحقائق لدعم ما قالت إنه مزاعم حدوث إبادة جماعية في غزة.

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