الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تتهم حماس باستخدام أسلحة من إيران وكوريا الشمالية

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صواريخ غزة
اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس اليوم الخميس باستخدام أسلحة وذخائر مصنّعة في كوريا الشمالية وإيران خلال معركة "طوفان الأقصى".

وخلال جولة نظمها للصحفيين،عرض الجيش الإسرائيلي أسلحة وذخائر مختلفة ادعى أنه عثر عليها في مناطق بجنوب إسرائيل هاجمها مقاتلو الحركة الفلسطينية، وقد شملت هذه الأسلحة بعض الألغام والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة المحلية الصنع، إضافة الى قذائف هاون "إيرانية وكورية شمالية".اضافة اعلان

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول عسكري إسرائيلي "ساهم في الإشراف على مصادرة هذه الأسلحة من المناطق التي تعرضت للهجوم"، قوله: "أعتقد أن ما بين خمسة إلى عشرة بالمئة من الأسلحة الموجودة هنا صُنع في إيران، مضيفا: "وعشرة بالمئة هي كورية شمالية، والبقية صُنعت في قطاع غزة".

وأردف: "أكثر ما يفاجئ المرء هو كمية الأسلحة التي أدخلوها (مقاتلو حماس) إلى إسرائيل".

هذا وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات. وكالات 

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