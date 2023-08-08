الثلاثاء 08 آب 2023
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إسرائيل تحذر.. سنعيد لبنان للعصر الحجري

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جنود اسرائيليون
فيما يخيم التوتر منذ أيام على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أطلق وزير الأمن الاسرائيلي، يوآف جالانت تحذيرات صارمة إلى ميليشات حزب الله اللبناية.

وقال في تصريحات صحافية إثر جولة على الحدود الشمالية شملت مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، حيث يسود توتر بعد وضع حزب الله خيمة هناك على الجانب اللبناني، "أحذر حزب الله ونصر الله ألا يخطئ"، في إشارة إلى زعيم الحزب المدعوم إيرانيا حسن نصرالله.

كما أضاف قائلا: "لقد ارتكبوا أخطاء في الماضي، ودفعوا أسعارًا باهظة جدًا".

إلى ذلك، أكد أنه إذا نشأ أي تصعيد أو صراع على الحدود فإن قواته ستعيد لبنان إلى العصر الحجري.

وشدد على أن بلاده لن تتردد في استخدام كل قوتها، وضرب حزب الله وكل شبر من لبنان إذا اضطرت لذلك. العربية 




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