الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تستدعي سفيرة كولومبيا

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استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفيرة كولومبيا في تل أبيب، مارغاريتا منخاريز، لـ"توبيخها"، بسبب تصريحات رئيس بلادها جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة.اضافة اعلان

وقال بيان صدر عن مكتب كوهين: "اليوم، وبتوجيه من وزير الخارجية إيلي كوهين، استدعى السفير يوناتان بيليد، نائب المدير العام لوزارة الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، سفيرة كولومبيا، مارغريتا مانخاريز، لتوبيخها بشأن التصريحات العدائية والمعادية للسامية ضد دولة إسرائيل التي أدلى بها رئيس كولومبيا غوستافو بيترو".

وكان بيترو قد انتقد، يوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، طريقة رد الجيش الإسرائيلي على العملية التي أطلقتها حركة "حماس"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي جاءت ردا على اعتداءات الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى.

وأشار بيان الخارجية الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل قررت، كإجراء أولي تم اتخاذه ردا على ذلك، وقف الصادرات الأمنية إلى كولومبيا".

وأضاف البيان: "في الاجتماع، أوضح بيليد للسفيرة، أن تصريحات رئيسها استقبلت في إسرائيل بصدمة، نظرا للهجوم الذي قامت به حماس، والذي قُتل فيه أكثر من 1300 إسرائيلي واختطف أكثر من 150".

ودانت إسرائيل، وفق البيان، تصريحات الرئيس بيترو، واعتبرت أنها "تؤجج معاداة السامية، وتضر بممثلي دولة إسرائيل، وتهدد سلامة الجالية اليهودية في كولومبيا".وكالات 

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