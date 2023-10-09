الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تستعد لإخلاء المستوطنات القريبة من غزة ولبنان

الحدود البرية مع إسرائيل
حدود لبنان وفلسطين المحتلة
أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود الجنوبية مع قطاع غزة والشمالية مع لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "إن وزير الدفاع يوآف غالانت، وافق على تنفيذ خطة المسافة الآمنة، لإخلاء المستوطنات المحاذية للسياج في قطاع غزة، وأوعز بالاستعداد لتنفيذ الخطة في شمال البلاد أيضا".اضافة اعلان

وخطة "المسافة الآمنة" تتضمن إخلاء المستوطنات القريبة من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية، بحيث تكون هناك مسافة عدة كيلومترات خالية من السكان بين إسرائيل وهذه الحدود.

وطلب غالانت "توفير الأسلحة والذخيرة للمستوطنات المجاورة للسياج الأمني ولفريق ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي، ورؤساء البلديات، للمساعدة في إدارة الوضع على الجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق الأحد، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، على وضع "حالة الحرب"، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وكالات 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
17287134_0-172-5472-3081

بولندا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

منذ1 ساعة
65231bef4c59b711483c3b72

فرنسا: نطالب بالإفراج الفوري عن رهائن عملية "طوفان الأقصى"

منذ2 ساعة
1670129162834

الإمارات تدعو في بيان لها إلى حماية المدنيين وإنهاء العنف

منذ3 ساعة
251325

تطورات طوفان الاقصى في الساعات الاخيرة

منذ3 ساعة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

أبو عبيدة: أسرنا مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين وتم اقتيادهم إلى غزة

منذ4 ساعة
فلسطينيون يصعدون فوق آلية غنمتها المقاومة في غزة أمس-(وكالات)

ورقة الأسرى تربك الاحتلال وتشوش خياراته

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"أسطرة" إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

فض الالتباس

موفق ملكاوي |اليوم

فلسطين ستبقى البوصلة

جهاد المنسي |اليوم

نظرة على الواقع الحزبي!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أزمات الغرب والشمال.. أين مصلحتنا؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات | منذ7 ساعة
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات | منذ7 ساعة
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات | منذ7 ساعة
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 