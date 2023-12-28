الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تشن هجوما جويا استباقيا جنوب لبنان

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إسرائيل تشن هجوما جويا استباقيا جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على عدة بلدات لبنانية بينها بلدة عيتا الشعب".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طيلة الليل الفائت، وحتى ساعات الصباح الأولى، فوق منطقة صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة، مترافقا مع إطلاق القنابل المضيئة".

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن هجوما استباقيا جنوب لبنان واستهدف بنية تحتية لحزب الله، في حين لم يعلق الحزب أو يرد على القصف حتى الآن.

ولاحقا اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخين في سماء مدينة عكا القديمة أطلقا من جنوب لبنان، وسط دوي انفجارات.


فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

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وكان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قال، أمس الأربعاء، إنه في حال لم تعمل حكومة لبنان على وقف هجمات "حزب الله" عبر الحدود، فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك.

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