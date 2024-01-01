إسرائيل تعتزم الاستعانة ببلير لتهجير أهالي غزة

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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تعتزم تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وسيطا بينها وبين دول غربية لإقناع الأخيرة باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء العدوان على غزة.وقالت القناة إن بلير كان في زيارة سرية إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس لمناقشة ذلك.وخلال الاجتماعات التي عقدها بلير، طرحت فكرة أن يكون بلير وسيطا بين إسرائيل ودول غربية، بشأن قضية النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة.من جهته، نفى مصدر مقرب من بلير لصحيفة جيروزاليم بوست ما ورد في تقرير القناة 12، وقال إن الادعاءات المتعلقة بصلة بلير بتهجير الفلسطينيين غير صحيحة، على حد قوله.