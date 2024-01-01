الإثنين 01 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تعتزم الاستعانة ببلير لتهجير أهالي غزة

توني بلير
رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تعتزم تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وسيطا بينها وبين دول غربية لإقناع الأخيرة باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء العدوان على غزة.اضافة اعلان
وقالت القناة إن بلير كان في زيارة سرية إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس لمناقشة ذلك.
وخلال الاجتماعات التي عقدها بلير، طرحت فكرة أن يكون بلير وسيطا بين إسرائيل ودول غربية، بشأن قضية النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة.
من جهته، نفى مصدر مقرب من بلير لصحيفة جيروزاليم بوست ما ورد في تقرير القناة 12، وقال إن الادعاءات المتعلقة بصلة بلير بتهجير الفلسطينيين غير صحيحة، على حد قوله.
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