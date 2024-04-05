"إسرائيل" تقرر زيادة المساعدات لغزة وفتح معبر بيت حانون

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وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن المعبر سيفتح للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما وافق المجلس على استخدام ميناء أشدود الإسرائيلي للمساعدة في نقل المزيد من المساعدات.ومن جانبه، قال البيت الأبيض، إن الأخبار بشأن فتح المعبر "مرحب بها و تتماشى" مع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي جو بايدن.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إنه لم ير التقرير بشأن فتح المعبر "ولكن إذا كان صحيحا فإن ذلك بالتأكيد يتماشى مع ما سمعناه من رئيس الوزراء اليوم فيما يتعلق بالقرارات التي سيصدرونها في الساعات والأيام المقبلة حول فتح المعابر، وتسهيل وصول الغذاء والماء والدواء والوقود لشعب غزة".وسئل كيربي أيضا عن التقارير التي تفيد بأن الإسرائيليين ربما يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف قبل قصفها، فقال إن الإدارة الأميركية "ما زالت تنظر في هذه التقارير"، وأضاف: "لست في وضع يسمح لي بالتحقق من الأمر أو إعطائه مصداقية، وبالتأكيد لن أقوم بإغلاقه علينا فقط أن نتعلم المزيد عن هذا".وأردف: "كما نعلم، من تجربتنا الخاصة في أماكن مثل العراق وأفغانستان، فعملية الاستهداف تتطلب شبكة جيدة من الاتصالات والتحكم".وذكر عن التحقيق في مقتل 7 من عمال الإغاثة من المطبخ المركزي العالمي، أنه "لا يزال مستمرا، ولكن من الواضح أن ما سنبحث عنه من الجانب الإسرائيلي هو دليل على أنهم يتعلمون من هذا الخطأ ولن يفعلوا ذلك مرة أخرى، وإجراء التغييرات المناسبة بشأن تحديد الأهداف واتخاذ القرار".ممرات جديدة لإيصال المساعداتدعا البيت الأبيض إسرائيل الخميس، على فتح الممرات الجديدة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإيصال المساعدات إلى غزة "بشكل كامل وسريع".وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن "هذه الخطوات التي تشمل الالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة، وفتح معبر بيت حانون أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة كبيرة في الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة، يجب تنفيذها الآن بشكل كامل وسريع".أ ف ب