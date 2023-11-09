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Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تقصف أهدافا في سوريا

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قصف سوريا
قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسـرائيلي في محيط مدينة دمشق.

وأضافت بأن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع عسكرية في الجنوب السوري وأنه تم تأكيد وجود اضرار مادية . وكالات اضافة اعلان
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