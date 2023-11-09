الخميس 09 تشرين الثاني 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الخميس 09 تشرين الثاني 2023
12:23 ص
إسرائيل تقصف أهدافا في سوريا
قصف سوريا
قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسـرائيلي في محيط مدينة دمشق.
وأضافت بأن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع عسكرية في الجنوب السوري وأنه تم تأكيد وجود اضرار مادية . وكالات
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
عباس: نحن أصحاب القرار الوطني المستقل
منذ 26 دقيقة
لا ضغوط على الاحتلال.. وإبادة الغزيين مستمرة
منذ3 ساعة
"أكذوبة" المنطقة الآمنة جنوب غزة.. الاحتلال ينشر الموت بالقطاع
منذ3 ساعة
القسام: المقاومة وثقت تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال
منذ6 ساعة
ارتفاع جديد لقتلى جنود الاحتلال
منذ9 ساعة
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي
منذ10 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
عباس: نحن أصحاب القرار الوطني المستقل
العرب والعالم
|
منذ 26 دقيقة
إسرائيل تقصف أهدافا في سوريا
العرب والعالم
|
منذ 44 دقيقة
ابتسام محمد عواد الشديفات
وفيات
|
منذ1 ساعة
شعبان رمضان محمد الشوا
وفيات
|
منذ1 ساعة
ربيحة عبد الرحيم اسليم الرفاعي
وفيات
|
منذ1 ساعة
فتحيه فريتخ
وفيات
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (1)..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
قراءة تحليلية لنتائج الشركات
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
هؤلاء سيحكمون غزة!
سميح المعايطة
|
اليوم
وقائع موت معلن بالبث الحي
مالك العثامنة
|
اليوم
تأثير حرب غزة على الاقتصاد العالمي
رامي خريسات
|
اليوم
ترجمات
علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين
ترجمات
|
منذ3 ساعة
كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين
ترجمات
|
07 تشرين الثاني 2023
حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد
ترجمات
|
07 تشرين الثاني 2023
الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد
ترجمات
|
06 تشرين الثاني 2023
هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟
ترجمات
|
06 تشرين الثاني 2023
هبط عن السلم
ترجمات
|
05 تشرين الثاني 2023