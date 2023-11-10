الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل توسع من استهدافها لجنوب لبنان

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قصف جنوب لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي وسعت رقعة اعتداءاتها على جنوب لبنان.

حيث تعرضت قرابة التاسعة و٢٠ دقيقة من مساء أمس الخميس مناطق الجرمق والعيشية وسجد ومحيط جسر لحد، لقصف مدفعي مركز بقذائف الـ ١٧٥ ملم من قبل قوات الجيش الاسرائيلي. وكالات اضافة اعلان
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