إسرائيل - حماس: صراع‏ معولم‏

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لم تفقد القضية الفلسطينية صداها‏ خارج الشرق الأوسط، وخاصة في الجنوب العالمي. ‏ويذكرنا فشل العواصم الغربية في تقدير الصدى العالمي المستمر للقضية الفلسطينية بإخفاقها السابق في توقع صعود السياسة الشعبوية.‏* * *‏أصاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والحرب التي أعقبته في غزة الكثير من العالم بالمفاجأة. وبدت معظم الحكومات مأخوذة بتجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعواقبه الأوسع نطاقًا على ‏‏الاستقرار الإقليمي‏‏ ‏‏والتماسك الاجتماعي‏‏. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد كتب في مقال نُشر في ‏‏مجلة "فورين أفيرز"‏‏ في 2 تشرين الأول (أكتوبر) أنه: "‏‏على الرغم من أن الشرق الأوسط ما يزال يعاني من التحديات الدائمة... (فإن) المنطقة الآن أكثر هدوءًا مما كانت منذ عقود‏‏".‏ولم يكن سوليفان وحيدًا في إساءة الحكم على المنطقة. في الجذر من قائمة طويلة من ‏‏إخفاقات المخابرات الإسرائيلية‏‏ في الفترة التي سبقت 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كان ثمة افتراض بأن حماس قد تخلت بشكل أساسي عن "المقاومة" لصالح تحسين الظروف في قطاع غزة وإحكام سيطرتها عليه. ومن المؤكد أن حماس كانت تعرف هذا الخطأ. لكنّ أسبابًا أخرى أوسع نطاقًا كانت هناك للاعتقاد بأن الفلسطينيين شرعوا في فقدان "إرادتهم للقتال".‏‏لعقود عديدة كان الفلسطينيون ‏‏قضية رئيسية ‏‏للمنطقة واليسار العالمي المناهض للإمبريالية. ولكن، عندما انطلقت الانتفاضات العربية في أوائل العام 2011، لم تضع الجماهير العربية الممكَّنة فجأة تركيزها على القضية الفلسطينية. وبدلًا من ذلك، كرست قدرًا من الاهتمام للصراعات الإقليمية على النفوذ -من ليبيا إلى اليمن إلى سورية- أكثر مما منحت للفلسطينيين الذين كانوا منقسمين على أي حال بين الضفة الغربية التي تحكمها "فتح" وغزة التي تحكمها حماس.‏‏وبينما أعاد الحكام العرب الأوتوقراطيون ترسيخ أنفسهم، وجدوا أن العداء العلني لإسرائيل لم يعد يشكل نفس القيد الذي كانه من قبل. واكتشفت الأنظمة التي سعت منذ فترة طويلة إلى التعاون السري مع إسرائيل أنها تستطيع القيام بذلك بطريقة أكثر انفتاحًا -بل وحتى الدخول في علاقات دبلوماسية رسمية مع الدولة اليهودية. وكجزء من "اتفاقيات إبراهيم"، فعلت مجموعة من الدولية العربية ذلك في العام 2020، بينما لم تقدم للمصالح الفلسطينية سوى خدمة كلامية. وحتى 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بدا أن دولاً أخرى مهمة ‏‏سوف تحذو حذوها‏‏.‏‏ولكن، في حين بدا أن القضية الفلسطينية تفقد زخمها في المنطقة، لم يكن هناك دليل على أنها فقدت ‏‏صداها‏‏ العالمي، وخاصة بين اليسار التقدمي والشعبوي وفي الجنوب العالمي. وكان ذلك واضحًا بما فيه الكفاية في ‏‏انشغال‏‏ "الأمم المتحدة" المستمر بالقضية -لكنه كان واضحًا أيضًا في "‏‏حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" على إسرائيل،‏‏ وقوة المشاعر المؤيدة للفلسطينيين في بلدان مثل ‏‏إندونيسيا وماليزيا‏‏.‏‏يذكّرنا فشل العواصم الغربية في تقدير الصدى العالمي المستمر للقضية الفلسطينية بالإخفاقات السابقة في توقع صعود السياسة الشعبوية. في كتابهما المهم ‏‏"ستة وجوه‏‏ للعولمة‏‏" Six Faces of Globalisation، ‏‏تظهر أنثيا روبرتس ونيكولاس لامب كيف أن هذا الفشل كان ينبع من عدم الانتباه إلى العديد من الروايات المتنافسة للعولمة، بما في ذلك الروايات الشعبوية من اليسار واليمين. ويبدو روبرتس ولامب لا-أدريان عمدًا بشأن الروايات التي يحددانها. وهما لا يريدان استبعاد أي منها. وإنما يحثان بدلاً من ذلك صانعي السياسة على تطوير ما ‏‏يسميه فيليب تيتلوك‏‏ "عيون اليعسوب":‏"يمتلك اليعسوب عيونًا مركبة تتكون من آلاف العدسات التي تمنحها نطاًقا من الرؤية يبلغ حوالي 360 درجة. ويتضمن تفكير اليعسوب توليف مجموعة كبيرة من النقاط... ويغلِب أن يطور الأشخاص الذين يدمجون رؤى من منظورات متعددة فهمًا أكثر دقة للمشاكل المعقدة من أولئك الذين يعتمدون على منظور واحد.‏‏إن مجرد الإصرار على السرد التأسيسي للعولمة ("الجميع كاسب") لم يفعل شيئًا لإضعاف معاداة العولمة. وبدلاً من ذلك، أعمى صناع السياسات عن ملاحظة الرؤى الأصيلة والقوة المحركة للروايات البديلة.‏‏من الصعب تخيل هجوم مباشر على العولمة الاقتصادية أكثر من هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر. ويقول الحوثيون إنهم يقاتلون من أجل الفلسطينيين، ‏‏لكن كثيرًا من الخبراء يتفقون على‏‏ أنهم يفعلون ذلك لتعزيز مكانتهم المحلية والدولية الخاصة. ولمواجهة هذه الروايات، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرض "رواية مؤسسية": تأطير القضية بسردية حرية الملاحة والنظام القائم على القواعد والردع العسكري.‏‏سواء كان هذا التأطير الغربي دقيقًا أم لا، فإنه كان غير فعال. كان الدعم الدولي للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة الحوثيين ضئيلاً. ويشير التصويت الذي جرى في الأمم المتحدة إلى أن معظم الدول تنظر إلى الهجوم الإسرائيلي على غزة على أنه خرق أكثر خطورة للنظام القائم على القواعد من هجمات الحوثيين على الشحن. وعلى الرغم من أن لدى الصين مصلحة هائلة في الأمن البحري العالمي، إلا أن بكين وجدت أنه من الأفضل ‏‏إلقاء اللوم على واشنطن لفشلها في كبح جماح إسرائيل‏‏.‏‏وفي الوقت نفسه، يواصل الحوثيون هجماتهم ويتمتعون بنوع من السمعة الدولية على قدم المساواة مع حماس و"حزب الله" اللبناني. ويبدو مؤيدو الفلسطينيين مستعدين للتغاضي عن طبيعة حكم الحوثيين ‏‏القاسي والإقصائي‏‏ في اليمن. وقد رفضت مصر انتقاد الحوثيين، على الرغم من أن الهجمات تحرم القاهرة من إيرادات قناة السويس التي تشتد الحاجة إليها. وفي جميع أنحاء المنطقة، يقلل العرب السنة من أهمية الانقسامات الطائفية بينما يدعمون "محور المقاومة" الإيراني ذا الأغلبية الشيعية.‏‏من شأن النظر إلى التهديد الحوثي من خلال عيون اليعسوب أن يساعد في تكوين فهم أفضل للسبب الذي جعل الحوثيين يسعون إلى -ويستفيدون على ما يبدو من- المواجهة مع الولايات المتحدة. وسوف يأخذ هذا الفهم في الاعتبار مسألة الصراع على السلطة داخل اليمن، ودور الحوثيين ‏‏في‏‏ محور المقاومة الإيراني، واستخدامهم للرواية الفلسطينية.‏‏يتردد صدى الصراع بين إسرائيل وحماس على مستوى العالم أكثر من أي صراع مماثل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن لدى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين روايات قوية واستقطابية عن ‏‏الضحية صاحبة الحق‏‏. ويكاد يكون من المؤكد أن التوفيق بين هذه الروايات هو مسعى مستحيل. ولكن، باستخدام تفكير اليعسوب، ينبغي أن يكون من الممكن إنتاج إجماع دولي أوسع نطاقًا على ‏‏الخطوط العريضة لحل دولتين‏‏.‏*بن سكوت Ben Scott: مستشار رفيع في "كلية الأمن القومي" بالجامعة الوطنية الأسترالية. يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في الدبلوماسية ومراكز الفكر والاستخبارات والتنمية الدولية. شغل منصب مدير مشروع الأمن الأسترالي والنظام القائم على القواعد في "معهد لوي" من العام 2020 إلى العام 2022، وفي مكتب الاستخبارات الوطنية (ONI)، الذي كان يمثله في واشنطن العاصمة من العام 2016 إلى العام 2020. نُشرت كتاباته على نطاق واسع حول صنع القرار في مجال الأمن القومي، والنظام الدولي، والاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة، والمنافسة مع الصين، والاستراتيجية السيبرانية والاستخبارات.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel - Hamas: A Globalized Conflict