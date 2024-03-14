"إسرائيل": سنحاول "إغراق" غزة بالمساعدات من عدة منافذ‎

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الأربعاء، إن إسرائيل ستحاول "إغراق" غزة بالمساعدات الإنسانية من عدة نقاط دخول.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، أن 6 شاحنات محملة بإمدادات من برنامج الأغذية العالمي، دخلت الجزء الشمالي من قطاع غزة، حيث أزمة الجوع حادة على وجه الخصوص، من معبر في السياج الأمني يعرف باسم "المعبر 96".

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وأضاف هاغاري أن "قوافل مثل هذه ستدخل لاحقاً، بالإضافة إلى شحنات من نقاط دخول أخرى وعبر الإنزال الجوي وعن طريق البحر، نتعلم ونتحسن وندخل تغييرات مختلفة حتى لا نخلق نمطاً بل تنوعاً في الطرق التي يمكننا إدخال المساعدات عبرها".

لكنّ هاغاري أقر بأن "إدخال الإمدادات إلى القطاع ليس سوى جزء واحد من المشكلة وأنه يتعين بذل المزيد لحل مشكلة كيفية توزيعها بشكل عادل وفعال على من هم في أمس الحاجة إليها، المشكلة داخل غزة هي مشكلة التوزيع".



يأتي الموقف الإسرائيلي بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية لمواجهة مشكلة الجوع المتزايدة في القطاع المحاصر، بحسب "رويترز".



وبعد أكثر من 5 أشهر منذ اندلاع الحرب في غزة، تحذر وكالات الإغاثة من أن سكان المنطقة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون خطراً متزايداً بالمجاعة ما لم تزد كثيراً الإمدادات الغذائية، واتهمت إسرائيل بعدم بذل ما يكفي من الجهود لضمان وصول المساعدات الكافية.



وتقول إسرائيل إنها لا تفرض قيوداً على حجم المساعدات التي تسمح بدخولها إلى غزة، وتلقي بمسؤولية التأخير على وكالات الإغاثة لكنها تواجه مطالبات متزايدة حتى من أقرب حلفائها لبذل المزيد.