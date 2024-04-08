"إسرائيل".. ضجة بعد إرسال باقة أزهار "غامضة" لعائلة أسيرة لدى حماس

أحدثت الأنباء المتداولة في الإعلام العبري، يوم الأحد، عن إرسال "باقة أزهار غامضة" إلى عائلة إحدى الأسيرات لدى حركة حماس، تحمل كلمات عزاء "استفزازية" ضجة كبيرة.

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وتناقل العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، صورة باقة الأزهار، ومنهم الناشطة ميخال أغمون، التي أرفقت الصورة وكتبت عبر حسابها على (إكس) "في المرة المقبلة وقبل التصوير عليكم إبعاد المدبسة".



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عائلة الأسيرة ليري ألباغ، عثرت على "باقة أزهار" أمام منزلها، ومعها بطاقة عزاء تقول "طيب الله ذكراها، الدولة أهم (من المحتجزة) بكثير".



وقالت صحيفة "معاريف"، إن "الشاباك" يحقق في كيفية وصول "باقة الأزهار"، وخلص حتى الآن إلى أن "جهات إيرانية متورطة".

طلب إلكتروني

ونقلت الصحيفة عن إيلي ألباغ، والد الأسيرة، قوله إن العائلة "عثرت أمام المنزل على باقة الأزهار، وأن أجهزة الأمن أبلغتهم أن من أرسلها ليس داخل إسرائيل"، مبينًا أنه "إذا كان الأمر كذلك، فماذا تبقى لنا، القادم هو الأسوأ".

وأكد أن الأمر زلزل العائلة وأن الكثير من نواب الكنيست أجروا معه اتصالات وكانوا في حالة صدمة.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، أن التحقيقات مازالت مستمرة داخل "الشاباك"، وأن أحد من حقق معهم الجهاز هو صاحب متجر بيع الأزهار ويدعى يعكوف.

وأبلغ يعكوف الموقع أن صاحب الطلب أبلغه بعد أن أتم إجراءات الشراء عبر الإنترنت أن يرفق البطاقة التي تحمل هذه العبارة، وأنه ما كان عليه سوى التنفيذ.

وصاحب متجر بيع الأزهار ويدعى يعكوف، أبلغ الموقع أنه تلقى طلبًا مباشرًا للشراء عبر الإنترنت وأن صاحب الطلب سدَّد الرسوم عبر (PayPal).



وبين أنه فكر في إبلاغ الاسم المستلم عبر رقم هاتف أرفق بالطلب، إلا أن هذا الرقم لم يرد، مؤكدًا أنه لم يكن يذكر من هي ليري ألباغ هذه (اسم الأسيرة)".

غموض وتشكيك

وأشار الموقع إلى أن مرسل الباقة استخدم اسم ران غوئيلي، وتبين بعدها أن هذا الاسم يعود لجندي وحدة الدوريات الخاصة "ياسام" التابعة للشرطة الإسرائيلية.

وكشف أن هذا الجندي قُتل خلال هجوم حماس في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على المستوطنات، ونُقل جثمانه إلى غزة، ومازال هناك.