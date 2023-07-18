إسرائيل.. لا ديمقراطية مع استمرار الاحتلال

ألون بن مئير* - (ميدل إيست أونلاين) 20 أيار (مايو) 2023

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تلقت مقالتي الأخيرة بعنوان "لا يمكن لقوة احتلال أن تكون منارة للديمقراطية" نقدًا وإطراءً على حد سواء. وبالنظر إلى شدة الاحتلال الإسرائيلي والحاجة إلى إنهائه في ظل ظروف السلام، رأيت أن من الضروري تقديم حجة مضادة لأولئك الذين يدعون أن سلطة الاحتلال يمكن أن تكون منارة للديمقراطية، وغيرهم ممن يزعمون أن إسرائيل ليست سلطة احتلال.* * *من المحزن والمحير -ولو أنه ليس مفاجئًا- رؤية عدد الإسرائيليين الذين يشوهون تمامًا طبيعة وأهداف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وتكشف ردود الفعل التي جاءت على مقالتي التي نُشرت بتاريخ 30 نيسان (أبريل) بعنوان: "لا يمكن لقوة احتلال أن تكون منارة للديمقراطية" مدى الضلال ومدى شعور العديد من الأفراد ذوي الخبرة الجيدة بالارتياح مع وجهات نظرهم المشوهة حول الاحتلال، التي اعتنقوها لأكثر من خمسة عقود. والأمر المقلق للغاية هو أن هذه الآراء سائدة بين اليهود داخل وخارج إسرائيل، الأمر الذي سمح للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالإبقاء على الاحتلال لمدة 56 عامًا مع الإفلات من العقاب تقريبًا، بالاستناد إلى العديد من الحجج التي لا أساس لها.ولإثبات مدى سخافة بعض هذه الحجج، اخترت ستة تعليقات من بين العديد من التعليقات التي تلقي الضوء على اللاعقلانية والتوازيات الخاطئة التي يلجأون إليها في تبرير مواقفهم.قبل أن أقدم الحجج المضادة، أود أولاً أن أعيد تأسيس الفرضية التي استندت إليها مقالتي بإيجاز. أولاً، قلتُ إن سلطة الاحتلال -إسرائيل- لا يمكن أن تكون منارة للديمقراطية بما أنها تظل قوة احتلال. وكانت الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة تضلل الجمهور وتغسل أدمغتهم بطريقة منهجية لتبرير الاحتلال على أساس الأمن القومي. وهي تصور الفلسطينيين بشكل منهجي على أنهم أعداء لا يمكن إصلاحهم، بينما تنخرط هذه الحكومات في نسج روايات عامة مضللة لإبقاء الجمهور الإسرائيلي غير مطلع بما يكفي على قسوة الاحتلال. وهي تصور الاحتلال على أنه متطلب أساسي لإبقاء الفلسطينيين تحت سيطرتها بينما تدوس على تطلعاتهم إلى إقامة دولة مستقلة خاصة بهم. كما دأبت هذه الحكومات على ترويج فكرة أن الفلسطينيين عازمون على تدمير إسرائيل، حتى لو أقاموا دولتهم المستقلة. وأخيرًا، قامت هذه الحكومات بتطبيع احتلال الضفة الغربية كما لو أنها ببساطة مجرد امتداد لإسرائيل.بالنظر إلى أن مفهوم الديمقراطية يلعب دورًا مهمًا في هذه الحجج، فسيكون من الأفضل تعريفه. إن الديمقراطية، التي تعني حرفيًا "حكم الشعب"، تمكن الأفراد من ممارسة السيطرة السياسية على شكل ووظائف حكومتهم. وفي حين أن الديمقراطيات قد تختلف في الشكل، إلا أنها تشترك جميعًا في سمات معينة، بما في ذلك الانتخابات التنافسية، وحرية التعبير، وحماية الحريات المدنية الفردية وحقوق الإنسان. وفي نهاية المطاف، الديمقراطية هي نظام حكم قائم على الإيمان بالحرية والمساواة بين الناس. ويستمد مفهوم الديمقراطية قوته الأخلاقية وشرعيته من مبدأين أساسيين. الأول هو استقلالية الفرد، وهي فكرة أنه لا ينبغي أن يخضع أحد للقواعد التي بفرضها الآخرون. ينبغي أن يكون الناس قادرين على ممارسة تقرير المصير والتحكم في حياتهم. وكما قال الفيلسوف آلان باديو، فإن الديمقراطية هي نظام سياسي "لا يحظر أو يقيد أو لا يفرط". والمبدأ الثاني هو المساواة؛ فكرة أنه ينبغي منح الجميع فرصة متساوية للتأثير على القرارات التي تؤثر على الناس في المجتمع.وفيما يلي الحجج المتناقضة الست وحججي المضادة لها، والتي أعتقد أنها تلقي ضوءًا مهمًا على مدى السخافات التي يتذرع بها الكثير من الجمهور الإسرائيلي وبعض يهود الشتات في طرح قضيتهم لصالح استمرار الاحتلال.* "يهودا والسامرة تنتمي إلى إسرائيل وفقًا لمعاهدة سان ريمو. إسرائيل ليست سلطة احتلال"لقد أكد مؤتمر سان ريمو الذي عقد في الفترة من 19 إلى 26 نيسان (أبريل) 1920 بين بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا واليابان، مع الولايات المتحدة كمراقب محايد، على أن فلسطين ستوضع تحت حكم الانتداب البريطاني، ونص على وجه التحديد على أن "سلطة الانتداب ستكون مسؤولة عن... إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".لكن الناقد تجاهل بشكل مريح الجزء الثاني من الجملة، الذي يستمر كما يلي: "...من المفهوم بوضوح أنه لن يتم فعل أي شيء قد يضر بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين...".وعلاوة على ذلك، اختار الناقد أيضًا تجاهل حقيقة أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار 194 في العام 1947 (خريطة التقسيم) الذي دعا إلى إقامة دولة يهودية ودولة فلسطينية. والشرعية التي منحها مجلس الأمن الدولي لقيام دولة إسرائيل هي بالضبط الشرعية نفسها التي منحها للفلسطينيين. وبذلك، فإن رفض القرار 194 والاستشهاد بشكل انتقائي بجزء فقط من اتفاقية سان ريمو هو أمر مضلل وضار للغاية، لأنه لا يفعل شيئًا سوى إخفاء الحقيقة ويساعد على إطالة أمد الصراع بتكلفة سياسية واقتصادية ونفسية رهيبة لكلا الجانبين.*"أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن السلام سيكون مفيدًا للديمقراطية الإسرائيلية، ولكن ليس صحيحًا ببساطة أن سلطة احتلال لا يمكن أن تكون منارة للديمقراطية. بلى، يمكن أن تكون -وكانت كذلك في كثير من الأحيان. لقد غزت بريطانيا واحتلت العديد من البلدان ولم تبق منارة للديمقراطية فقط؛ لقد كان لإمبراطوريتها دور فعال في نشر الديمقراطية. لم تكن الهند والعديد من البلدان الأخرى لتكون ديمقراطيات اليوم لولا ذلك. والشيء نفسه ينطبق على احتلال أميركا لليابان وألمانيا. وربما الشيء نفسه مع ديمقراطية وإمبراطورية أثينا الكلاسيكية. وكما أتذكر، قدم لويس صموئيل فوير بعض التحليلات القوية حول هذا الأمر في كتابه عن الإمبريالية".يمكن لسلطة الاحتلال أن تكون بالفعل منارة للديمقراطية، بشرط أن تصدر مثل هذه السلطة مبادئ الديمقراطية إلى البلد الذي تحتله، ثم تتركه بعد ذلك تحت حكم حكومته التمثيلية. على عكس إسرائيل، لا تقوم بريطانيا ولا الولايات المتحدة ببناء المستوطنات، أو ضم أراض هندية أو يابانية أو ألمانية، أو تطبيق مجموعتين من القوانين -واحدة للمواطنين الأميركيين أو البريطانيين مع جميع الحقوق والامتيازات، ومجموعة أخرى من القوانين المشابهة للقوانين العسكرية لكي تحكم بها مواطني هذه البلدان.لو كانت بريطانيا ما تزال مستمرة في احتلال الهند، أو لو كانت الولايات المتحدة ما تزال تحتل اليابان وألمانيا بالمثل وتعاملهما بالطريقة التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين المجاورين لها، فلن تعتبر الولايات المتحدة ولا بريطانيا ديمقراطيات. إن استشهاد هذا المنتقد بهذه الأمثلة هو في الأساس معادلة خاطئة. في الواقع، لا يمكن لأي دولة أن تكون ديمقراطية عندما تستمر في احتلال شعوب أخرى، لا سيما عندما يعيش هؤلاء (الفلسطينيون في هذه الحالة) على مساحة أرض متجاورة مع إسرائيل، بل ويتشاركون المنطقة نفسه، حيث يعيش مئات الآلاف من اليهود الإسرائيليين في وسطهم في الضفة الغربية، ويتمتعون بجميع حقوق وامتيازات الجنسية الإسرائيلية بينما يخضع الفلسطينيون لقواعد عسكرية قاسية كما تفرضها إسرائيل في الضفة الغربية.*"لا يمكن لسلطة احتلال أن تكون منارة للديمقراطية؟ كلام فارغ. ماذا عن احتلال الولايات المتحدة لجزء كبير من ألمانيا؟ احتلال الولايات المتحدة لليابان؟ احتلال الولايات المتحدة لأفغانستان؟ احتلال الولايات المتحدة للعراق؟ في كل من هذه الحالات، كانت الولايات المتحدة منارة للديمقراطية. في بعض الأماكن تبعها المحتلون، وفي أماكن أخرى لم يكن الأمر كذلك -ولكن تظل الحقيقة هي أن ما تقوله لا معنى له. آسف...".إن مساواة الوجود العسكري الأميركي في قواعد ألمانيا، التي هي جزء لا يتجزأ من منشآت الناتو العسكرية في أوروبا، باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، هو أمر صادم. إن القوات الأميركية في ألمانيا مرحب بها في البلاد. وفي حين ينقسم الشعب الألماني حول وجود القواعد العسكرية الأميركية، فإن الحكومات الألمانية المتعاقبة تريدها أن تبقى. ومن الواضح أن هذا المنتقد لم يقم بحل واجبه. هناك قواعد عسكرية وقوات أميركية تتراوح بين بضع عشرات من الأفراد إلى عشرات الآلاف في حوالي 80 دولة. وهكذا، وبحسب منطق هذا الناقد تحتل الولايات المتحدة حاليًا 80 دولة مختلفة، وهي بالطبع ذروة السخافة.علاوة على ذلك، لا تسجن الولايات المتحدة آلاف المواطنين الأجانب في البلدان التي تحتفظ فيها بقواعد عسكرية. إنها لا تقوم بغارات ليلية، ولا تقيد حركة الناس في أراضيهم، ولا تقوم بتوطين مجتمعاتها المدنية في جميع أنحاء أراضيهم، وكلها أعمال تمارسها إسرائيل بشكل روتيني في الضفة الغربية. على سبيل المثال، إذا كانت لكوريا الجنوبية أو اليابان كتلة أرضية متجاورة مع الولايات المتحدة، وإذا كان شعبهما يعيش جنبًا إلى جنب مع مواطنين أميركيين لكنهم لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات نفسها التي يتمتع بها المواطنون الأميركيون، فإن الولايات المتحدة ستُعتبر غير ديمقراطية، وبذلك دولة فصل عنصري. يمكن القول ببساطة إنه لا يمكن لأي بلد أن يطلق على نفسه وصف ديمقراطية بينما يمارس في الوقت نفسه الاستبداد على بلدان وشعوب أخرى تقاسمه كتلة الأرض نفسها.*"كيف يمكن لأمة أن تكون محتلة لأرض أجدادها؟ أو ربما تقصد نيومكسيكو وكولورادو وأريزونا؟ إذن، من هي سلطة الاحتلال؟".أتساءل عما إذا كان هذا الناقد على استعداد لتطبيق الفرضية نفسها على أشخاص آخرين في أي مكان آخر في العالم. إذا عادت كل الشعوب الأصلية لاستعادة أراضي أسلافها منذ 2000 عام، فلن تشبه خريطة العالم حتى مجرد شبه الحدود الحالية التي ترسم ما يقرب من 200 دولة. وعلاوة على ذلك، أتساءل كيف سيرد هذا الناقد على الفرضية الآتية: لنفترض أن اليهود كانوا يعيشون في فلسطين منذ مئات السنين قبل ذلك، لكن الفلسطينيين احتلوا الأرض نفسها قبل أكثر من 2000 عام، وعادوا الآن لاستعادتها. هل ينبغي لليهود الإسرائيليين الاعتراف بأن الأرض ملك للفلسطينيين بالفعل، لأنها كانت أرض أجدادهم قبل ألفي عام؟ في الواقع، كم عدد القرون التي يحتاجها الناس للعيش على أي أرض لكي يطالبوا بها على أنها ملكهم؟بدلاً من إيجاد صيغة يمكن بموجبها للناس، الإسرائيليين والفلسطينيين، التعايش بسلام والتفاوض على حل الدولتين، وإن لم يكن لسبب آخر، فلحقيقة أن إسرائيل ببساطة لا تستطيع طرد جميع الثلاثة ملايين فلسطيني من الضفة الغربية، وبدلاً من ذلك، تختار إسرائيل الإبقاء على الاحتلال وتدعي ببساطة أن الأمة لا يمكن أن تكون محتلة لأرض أجدادها، هذا على الرغم من مرور آلاف السنين والشعوب التي عاشت على الأرض في هذه آلاف من السنين. إذا لم يكن هذا منطقًا ملتويًا، فأنا لا أعرف ما هو.*"أنت مضلل بالوهم. إما أن يسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على يهودا/ السامرة، أو أن إيران ستسيطر على يهودا/ السامرة. اختر واحدة. أعتقد أنك اخترت إيران. لذا، أخبر قراءك بذلك"!هل يمكن لهذا الناقد أو أي ناقد آخر أن يخبرنا كيف وبأي وسيلة ستكون إيران قادرة على السيطرة على يهودا والسامرة والضفة الغربية؟ إن أي حديث عن حل الدولتين يكون من شأنه أن يضع حداً للاحتلال يجب أن يستند إلى ترتيبات أمنية قاطعة وغير متزعزعة بين إسرائيل وفلسطين والأردن. وقد نوقش هذا الأمر مرارًا وتكرارًا في الماضي، والفلسطينيون يريدون مثل هذه الترتيبات الأمنية لمصلحتهم تمامًا. وحتى في الوقت الحاضر، تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية في جميع الأمور الأمنية.تعرف السلطة الفلسطينية جيدًا أن إسرائيل لن تتنازل عن شبر واحد من الأرض ما لم يكن هناك ترتيب أمني "قوي كالحديد" لضمان أمنها القومي. وعلاوة على ذلك، لن تكون أي دولة، بما في ذلك إيران، في وضع يسمح لها بالسيطرة على الضفة الغربية، وذلك بالنظر إلى براعة إسرائيل العسكرية الهائلة التي ستسحق أي قوة أجنبية تتحدى الهيمنة العسكرية الإسرائيلية الآن أو في أي وقت في المستقبل، حتى لو نشأت دولة فلسطينية مستقلة.*"أنا أتفق مع كل كلمة تكتبها. ومع ذلك، أعتقد أنه قبل الحديث عن دولة فلسطينية، يجب على إسرائيل تحسين أوضاع سكانها العرب. يمكن لعرب إسرائيل، لا بل ويجب عليهم أن يصبحوا الجسر الرابط بين الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين".ينبغي أن لا يكون هناك شك في أنه يجب على إسرائيل معالجة التمييز ضد مواطنيها العرب. ومع ذلك، لا يمكنها تجاهل الحاجة الملحة إلى إيجاد حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. إن أحد الأمرين لا يستبعد الآخر ويجب معالجتهما في وقت واحد، حيث يمكن في الواقع أن يكمل أحدهما الآخر.في مظاهرة جرت في الأسبوع الذي سبق كتابة هذه السطور في تل أبيب ضد ما تسمى "الإصلاحات القضائية"، حمل المتظاهرون لافتات تقول إن الاحتلال يتعارض مع الديمقراطية. وكما يرون بالفعل، فإن الإصلاحات القضائية إذا تم سنها مع استمرار الاحتلال، فسيكون من شأن ذلك أن يدمر ديمقراطية إسرائيل، ويجب على الجمهور الآن أن يناضل بلا هوادة ضد هذين الخطرين من أجل إنقاذ ديمقراطية إسرائيل.من المؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي تبرير منطقي أو سياسي أو توراتي، أو حتى تداعيات تتعلق بالأمن القومي. وهو لا يؤثر سلبًا على الفلسطينيين ويحرض على التشدد والعنف الذي لا نهاية له كما نشهد يومًا بعد يوم فقط، بل إن الاحتلال يؤدي أيضًا وبشكل خطير إلى تآكل النسيج الاجتماعي والمكانة الأخلاقية لإسرائيل، بغض النظر عن نوع التلفيق الذي يُنسج حوله.إن الاعتراف بحقيقة الاحتلال هو الحبة المرة الوحيدة التي لا يريد أي من مؤيديه ابتلاعها. هل يجب أن نترك الأمر الآن للدماغوجيين الذين يلفقون سيناريوهات غير منطقية تمامًا لتضليل الجمهور حول الطبيعة الحقيقية للاحتلال، والتي لن يوافق عليها سوى الحمقى؟*ألون بن مئير Alon Ben-Meir: صحفي إسرائيلي من أصل عراقي. ولد في بغداد سنة 1937. متخصص في سياسات الشرق الأوسط، وخاصة مفاوضات السلام بين إسرائيل والعالم العربي. حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا. يعد من داعمي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن خصوم اليمين الإسرائيلي المتطرف. درّس في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ويعد بن مئير من أشد المتحمسين لمبادرة السلام العربية التي ظهرت في العام 2002. يكتب عمودًا أسبوعيًا في صحيفة "جيروزاليم بوست"، كما ينشر مقالات في "ميديل إيست بوست"، و"نيوساينز مونيتر" ولوموندو.