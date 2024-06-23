 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إسقاط حكومة نتنياهو على رأس مطالب عشرات آلاف الإسرائيليين

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية) 2
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدينتي "تل أبيب وقيسارية"، للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في "ساحة المختطفين" وسط مدينة "تل أبيب"، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية، وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، عبر إجراء انتخابات مبكرة".اضافة اعلان

وبحسب الصحيفة، تعد المظاهرة في "تل أبيب"، الأكبر في المدينة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي القدس، تظاهر آلاف الإسرائيليين، عند ساحة باريس وسط المدينة، ضمن فعاليات المظاهرات المطالِبة بإبرام الصفقة.

كما "تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة قيسارية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل".

وتوجه المتظاهرون في قيسارية إلى منزل نتنياهو في المدينة، وطالبوه بالاستقالة "فورا".

وهتف المتظاهرون في قيسارية ضد نتنياهو والحكومة، محملينهما "المسؤولية" عن مقتل عشرات "المحتجزين". (وفا)
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