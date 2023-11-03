الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة الحرير العسكرية شمال العراق

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قاعدة عسكرية
قال مصدران أمنيان عراقيان إن طائرة مسيرة مسلحة أُسقطت فوق قاعدة الحرير العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في شمال العراق.

وقال المصدران إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم الذي تم إحباطه قد تسبب في أية أضرار أو خسائر بشرية لقاعدة الحرير العسكرية.اضافة اعلان

كما وقالت مصادر إعلامية في بغداد إن الفصائل العراقية استهدفت قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة السورية.وكالات 
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