الثلاثاء 01 آب 2023
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إصابات بعملية إطلاق نار بمستوطنة في القدس واستشهاد المنفذ

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إصابات بعملية إطلاق بمستوطنة في القدس
أصيب 6 مستوطنين إسرائيليين بجراح، اثنان منهما بحال الخطر ظهر اليوم في عملية إطلاق نار خارج مجمع تجاري بمستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، والتي استشهد منفذها الشاب مهند المزارعة (20 عاما) خلال اشتباك مع أحد جنود الاحتلال.اضافة اعلان
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فلسطينياً أطلق النار تجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، حيث تنكر بزي عمال البلدية.
فيما نقل عن شهود عيان قولهم إن المهاجم كان يحمل مسدساً وأطلق النار تجاه المارة فأصاب 6 بجراح اثنين منهما في حال الخطر، بينما وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.
وقالت القناة السابعة العبرية إن كلاً من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ومفتش عام الشرطة كوبي شفتاي في طريقهما لمكان العملية.
فيما تصادف موعد وقوع العملية مع ترؤس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الوسطى للجيش في القدس.
بدورها، قالت وزارة الصحة إنها تبلغت رسمياً من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس.
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