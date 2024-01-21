الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس واعتقال 28 فلسطينيا

20220610_1654811218-616
إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس واعتقال 28 فلسطينيا
  اندلعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في عدد من المناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدى الى إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال والاختناق بالغاز واعتقال 28.اضافة اعلان
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال شنت اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت 28 فلسطينيا، فيما بلغ عن إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق بالغاز.
وأضاف، أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال.
وخلال المداهمات، عاثت قوات الاحتلال الخراب في عشرات المنازل في الضفة والقدس وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

"إسرائيل" توافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية

منذ1 ساعة
0015-1705778176

اقتربت من الشجار بالأيدي.. تفاصيل خلاف نتنياهو وغالانت

منذ11 ساعة
رئيس أركان العدو هرتسي هاليفي

رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بتسريح عناصر من الاحتياط جراء التوتر

منذ12 ساعة
بريطانيا توفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بـ50 طلعة فوق غزة

بريطانيا توفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بـ50 طلعة فوق غزة

منذ13 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتحاصر مستشفيين

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل برفقة آليات ثقيلة

منذ14 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

التايمز: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأداء الصناعي التنافسي

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات | منذ19 ساعة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 