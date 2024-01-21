إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس واعتقال 28 فلسطينيا

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اندلعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في عدد من المناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدى الى إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال والاختناق بالغاز واعتقال 28.وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال شنت اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت 28 فلسطينيا، فيما بلغ عن إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق بالغاز.وأضاف، أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال.وخلال المداهمات، عاثت قوات الاحتلال الخراب في عشرات المنازل في الضفة والقدس وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.