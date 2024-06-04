 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابات بين الإسرائيليين بحرائق هائلة في "كريات شمونة"

اندلاع حرائق هائلة في "كريات شمونة"
اندلاع حرائق هائلة في "كريات شمونة"
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ليل الاثنين/ الثلاثاء، إن 6 إسرائيليين أصيبوا خلال جهود مكافحة الحرائق الهائلة التي التهمت منازل عدة في "كريات شمونة".اضافة اعلان

وبحسب قناة "الجزيرة"، فإن إن فرق الإطفاء الإسرائيلية تطلب دعما من ألوية أخرى للسيطرة على الحرائق الهائلة في كريات شمونة.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "الشمال يحترق ومعه أيضا قوة الردع الإسرائيلية وهذه حكومة بلا استراتيجية".

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فقال إن الحرائق في شمال "إسرائيل" دليل إفلاس واستمرار لسياسة الاحتواء، مضيفا "حان الوقت ليحترق لبنان".

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن فرق الإطفاء في كريات شمونة تحاول منع امتداد الحرائق للمنازل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.
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