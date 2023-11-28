إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومحاصرة مخيمها

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أصيب شابان فلسطينيان وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساءالثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، ومحاصرة مخيمها.وقال مدير مستشفى الرازي، الدكتور فواز حماد، في بيان، إن شابين وطفلا أصيبوابرصاص الاحتلال في الأطراف، وصلوا إلى المستشفى، في الوقت الذي أعاقت فيهقوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف واستخدمتها كدروع في عملية الاقتحام.وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين-لم تعرف هويتهما بعد- من داخل مركبة في حي "خلة الصوحة".وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبالمواطنين ومنازلهم في أحياء عدة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنينبالاختناق، وجرى نقلهم إلى مستشفى الرازي.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من محاور عدة، وداهمت عددا من الأحياء، ونشرت قناصتها على أسطح بنايات مرتفعة بالمنطقة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة. -(بترا)