إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومحاصرة مخيمها

الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، ومحاصرة مخيمها.
وقال مدير مستشفى الرازي، الدكتور فواز حماد، في بيان، إن شابين وطفلا أصيبوا
برصاص الاحتلال في الأطراف، وصلوا إلى المستشفى، في الوقت الذي أعاقت فيه
قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف واستخدمتها كدروع في عملية الاقتحام.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين-لم تعرف هويتهما بعد- من داخل مركبة في حي "خلة الصوحة".
وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب
المواطنين ومنازلهم في أحياء عدة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين
بالاختناق، وجرى نقلهم إلى مستشفى الرازي.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من محاور عدة، وداهمت عددا من الأحياء، ونشرت قناصتها على أسطح بنايات مرتفعة بالمنطقة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة. -(بترا)