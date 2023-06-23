الجمعة 23 حزيران 2023
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إصابات واعتقالات خلال اقتحام نابلس

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إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام إسرائيلي مدينة نابلس
أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، واعتقل 4 آخرون، فجر الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص الحي أحدهما في الرقبة والكتف، والآخر في الخاصرة، نقلا على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب عشرات بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر، شرق نابلس.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها شرق المدينة بعد تفتيش منازلهم، وهم: عامر المصري، وعبد الله بشكار من منطقة المساكن الشعبية، ومحمد هشام سعد، ورضوان القطناني من مخيم عسكر، كما فتشت عددا آخر من منازل المواطنين في المنطقة.(وفا)
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