الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن شرقي القدس

الاسعاف الاسرائيلي
الاسعاف الاسرائيلي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرقي القدس.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن، بعد إصابته اثنين من حراس أمن المستوطنة.اضافة اعلان
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