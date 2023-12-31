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الأحد 31 كانون الأول 2023
9:30 م
إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن شرقي القدس
الاسعاف الاسرائيلي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرقي القدس.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن، بعد إصابته اثنين من حراس أمن المستوطنة.
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