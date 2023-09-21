الجمعة 22 أيلول 2023
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إصابة إسرائيلي بجراح في عملية طعن في القدس واستهداف المنفذ

جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
جيش الاحتلال
أصيب مساء اليوم الخميس حارس أمن إسرائيلي بجراح في عملية طعن في القدس المحتلة.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن شرطة الاحتلال أطلقت النار تجاه شابٍ بزعم طعنه حارس أمن إسرائيلي في منطقة التلة الفرنسية بالمدينة المحتلة.اضافة اعلان
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، وانتشرت في المنطقة بعد إغلاقها، فيما توقفت حركة القطار الخفيف بالكامل.
يأتي ذلك بعد إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، وإصابة المنفذ بجراح.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سائق مركبة بزعم تنفيذه عملية دهس عند الحاجز؛ ما أدى لإصابة مجند.
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