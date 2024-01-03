إصابة جنديين اثنين من جيش الاحتلال في الجليل الأعلى

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اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة إصابة جنديين "إسرائيليين" بصواريخ مضادة للدروع استهدفت منطقة راميم في الجليل الأعلى.وذكر جيش الاحتلال بأن حزب الله أطلق صواريخ مضادة للدروع صوب مجموعة من الجنود ما أدى لإصابتهم بين قتلى وجرحى.فيما اعلن حزب الله انه "بعد سحب الاحتلال لقتلاه وجرحاه الذين تمّ استهدافهم سابقًا في محيط موقع المرج، استهدفنا الساعة 11:00 من مساء الثلاثاء مجموعة جديدة من ‏جنود الاحتلال قدِمت لتُعاين المكان بالأسلحة الموجّهة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".‏واغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء امس الثلاثاء، الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واثنين من قيادة القسام و3 آخرين فيما أصيب نحو 11 شخصًا بجروح متفاوتة خلال استهداف مكتب الحركة في منطقة المشرفية في الضاحية اللبنانية ببيروت.