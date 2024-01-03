الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة جنديين اثنين من جيش الاحتلال في الجليل الأعلى

إصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي
إصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي
اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة إصابة جنديين "إسرائيليين" بصواريخ مضادة للدروع استهدفت منطقة راميم في الجليل الأعلى.
وذكر جيش الاحتلال بأن حزب الله أطلق صواريخ مضادة للدروع صوب مجموعة من الجنود ما أدى لإصابتهم بين قتلى وجرحى.اضافة اعلان
فيما اعلن حزب الله انه "بعد سحب الاحتلال لقتلاه وجرحاه الذين تمّ استهدافهم سابقًا في محيط موقع المرج، استهدفنا الساعة 11:00 من مساء الثلاثاء مجموعة جديدة من ‏جنود الاحتلال قدِمت لتُعاين المكان بالأسلحة الموجّهة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".‏
واغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء امس الثلاثاء، الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واثنين من قيادة القسام و3 آخرين فيما أصيب نحو 11 شخصًا بجروح متفاوتة خلال استهداف مكتب الحركة في منطقة المشرفية في الضاحية اللبنانية ببيروت.
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