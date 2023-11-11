إصابة ضابطين و6 جنود إسرائيليين في غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابطين و4 جنود في معارك قطاع غزة بصورة بالغة الخطورة.وكانت المقاومة الفلسطينية اشتبكت مع قوات الاحتلال بعدة محاور شمال غزة اليوم.