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السبت 11 تشرين الثاني 2023
9:06 م
إصابة ضابطين و6 جنود إسرائيليين في غزة
اصابة جنود إسرائيليين
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابطين و4 جنود في معارك قطاع غزة بصورة بالغة الخطورة.
وكانت المقاومة الفلسطينية اشتبكت مع قوات الاحتلال بعدة محاور شمال غزة اليوم.
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