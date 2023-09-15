الجمعة 15 أيلول 2023
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إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة ضد الاستيطان

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إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة ضد الاستيطان
أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، الجمعة؛ خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة خرجت ضد الاستيطان، في "قريوت" جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة "وفا" الرسمية للأنباء.اضافة اعلان
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني، أحدهم في وجهه، إلى جانب العشرات بالاختناق، على ما ذكرت "وفا".
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن "المواطن الذي أصيب في الوجه يعاني من كسر بالأنف ونزيف، وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة له، قبل نقله للمستشفى".
وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، قد دعت للمشاركة بالمسيرة؛ دفاعا عن الأراضي المهددة بالاستيلاء.
وقد انطلقت المسيرة من أمام مسجد القرية باتجاه نبع قريوت. والمستوطنون كثفوا خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم لنبع قريوت، وحطموا أقفاله مرات عدة؛ في محاولة للاستيلاء عليه.
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